В двух пунктах пропуска на границе с Польшей приостановили оформление грузовых авто 18 января 2026 года (Фото: ГПСУ)

В польских пунктах пропуска Медыка (граничит с украинским Шегини) и Хребенне (Рава-Русская) приостановлено оформление грузовых транспортных средств, следующих из Украины в направлении Польши, сообщает Государственная пограничная служба Украины в воскресенье, 18 января.

По данным пограничников, Польша сообщает о приостановлении работы базы данных, которая используется для оформления грузовиков, в двух пунктах пропуска. Оформление в пункте Корчова (Краковец) осуществляется в замедленном режиме.

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Все остальные транспортные средства оформляются в обычном режиме. Задержки касаются только грузовиков с грузом, уточняет ГПСУ.

Восстановление полноценной работы польской базы данных ожидается до 22:00 (по украинскому времени) 18 января 2026 года, говорится в сообщении.

В декабре 2025-го сообщалось о больших очередях на границе Украины с Польшей. В пробках на несколько километров стояли сотни грузовиков, а время ожидания начала оформления составляло не менее 33 часов.