Наиболее влиятельное событие украинского аграрного рынка — международная конференция GRAIN UKRAINE 2026 — состоится 4−5 июня в Киеве. Ключевая тема этого года — «The New Grain Order».

Первые лица зернового рынка, логистического бизнеса, рынка еды и финансового сектора встретятся в Киеве, чтобы обсудить перспективы развития отрасли, проанализировать влияние рисков безопасности и климатических изменений на экономику отрасли и выработать решения, которые помогут украинским агрокомпаниям эффективнее адаптироваться к новым условиям.

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Среди важных тем этого года:

Мировой рынок зерна и масличных под давлением геополитики: как изменение глобального порядка перераспределяет роли, потоки и маржу?

Украина в будущем — экспортер зерна или решений? Возможен ли переход к экспорту агротехнологий, сервисов и компетенций?

Квоты, регламенты, компромиссы: на каких условиях Украина готова торговать с ЕС после чрезвычайного режима?

Покупатель диктует условия: как украинскому агробизнесу сохранить маржу, когда себестоимость растет?

Crush в Украине: станет ли страна европейским хабом по переработке масличных и что для этого нужно?

Как зерновому рынку избавиться от зависимости от нескольких крупных покупателей и выстроить устойчивую географическую диверсификацию сбыта?

Энергия с поля: новый драйвер прибыли или дорогой эксперимент? Какие бизнес-модели и энергорешения уже работают в украинском агробизнесе.

Как построить экспортную логистику, которая не зависит от одного маршрута и выдерживает кризисные сценарии?

Отложенный спрос на финансирование, инвестиции и M&A начинает реализовываться. Удачное ли время и условия?

Финансирование агросектора: новые возможности или все еще период выживания? Кто сегодня реально получает доступ к деньгам и на каких условиях?

Среди спикеров Grain Ukraine 2026:

Андрей Ставницер, совладелец порта TIS, основатель Superhumans

Алексей Соболев, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины

Георг фон Нолкен, генеральный директор Continental Farmers Group

Петр Крогман, владелец компании Agromino, президент Украинско-чешской торговой палаты

Сезар Соарес, основатель CAS Consultancy

Джонатан Грендж, партнер Sunstone Brokers

Тарас Высоцкий, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины

Ольга Трофимцева, глава German-Ukrainian Agricultural Policy Dialogue ( APD Украина)

Михаил Гранчак, управляющий директор инвестиционно-банковского департамента Dragon Capital

Оксана Просоленко, основательница и CEO I.P.Cert

Светлана Краковская, заведующая лабораторией прикладной климатологии в Украинском гидрометеорологическом институте ГСЧС Украины и НАН Украины

Павел Лебедев, партнер AGA Partners

Ксения Гусева, руководитель отдела работы с клиентами агросектора компании ОККО

Юрий Красовский, директор по развитию бизнеса ООО Н`ЮНИТ

Андрей Мойсеенко, член правления АО «Укрэксимбанк»

На Grain Ukraine 2026 выступит более 50 спикеров, являющихся экспертами по торговле, логистике и финансам на аграрном рынке. В событии примут участие украинские и международные эксперты и аналитики. Организаторы ожидают более 500 профильных участников.

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В рамках конференции будет действовать выставочная зона, где будут представлены логистические компании, поставщики оборудования для агропроизводителей и агропереработчиков, банки, юридические и страховые компании. Участников также ждет традиционная вечерняя нетворкинговая программа, которая поможет укрепить деловые связи.

Зарегистрироваться на Grain Ukraine 2026 можно по ссылке.

Организатор события — компания IdeasFirst. Генеральный партнер — Укрэксимбанк. Партнерами ежегодной конференции выступают инвестиционная компания SD Capital и группа терминалов TIS, контент-партнер конференции — Trend & Hedge Club.

Конференция GRAIN UKRAINE — международная отраслевая платформа для диалога крупнейших представителей агрорынка, руководителей агропродовольственных компаний, коммерческих и инвестиционных банков, а также технологических трендсеттеров в агросфере, существующая с 2016 года. Здесь обсуждают последние тренды аграрного рынка, а также развитие устойчивых бизнес-моделей и внедрение технологических агроинноваций.