Международная зерновая конференция Grain Ukraine 2026 состоится 4−5 июня
IdeasFirst
Наиболее влиятельное событие украинского аграрного рынка — международная конференция GRAIN UKRAINE 2026 — состоится 4−5 июня в Киеве. Ключевая тема этого года — «The New Grain Order».
Первые лица зернового рынка, логистического бизнеса, рынка еды и финансового сектора встретятся в Киеве, чтобы обсудить перспективы развития отрасли, проанализировать влияние рисков безопасности и климатических изменений на экономику отрасли и выработать решения, которые помогут украинским агрокомпаниям эффективнее адаптироваться к новым условиям.
Среди важных тем этого года:
- Мировой рынок зерна и масличных под давлением геополитики: как изменение глобального порядка перераспределяет роли, потоки и маржу?
- Украина в будущем — экспортер зерна или решений? Возможен ли переход к экспорту агротехнологий, сервисов и компетенций?
- Квоты, регламенты, компромиссы: на каких условиях Украина готова торговать с ЕС после чрезвычайного режима?
- Покупатель диктует условия: как украинскому агробизнесу сохранить маржу, когда себестоимость растет?
- Crush в Украине: станет ли страна европейским хабом по переработке масличных и что для этого нужно?
- Как зерновому рынку избавиться от зависимости от нескольких крупных покупателей и выстроить устойчивую географическую диверсификацию сбыта?
- Энергия с поля: новый драйвер прибыли или дорогой эксперимент? Какие бизнес-модели и энергорешения уже работают в украинском агробизнесе.
- Как построить экспортную логистику, которая не зависит от одного маршрута и выдерживает кризисные сценарии?
- Отложенный спрос на финансирование, инвестиции и M&A начинает реализовываться. Удачное ли время и условия?
- Финансирование агросектора: новые возможности или все еще период выживания? Кто сегодня реально получает доступ к деньгам и на каких условиях?
Среди спикеров Grain Ukraine 2026:
- Андрей Ставницер, совладелец порта TIS, основатель Superhumans
- Алексей Соболев, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины
- Георг фон Нолкен, генеральный директор Continental Farmers Group
- Петр Крогман, владелец компании Agromino, президент Украинско-чешской торговой палаты
- Сезар Соарес, основатель CAS Consultancy
- Джонатан Грендж, партнер Sunstone Brokers
- Тарас Высоцкий, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины
- Ольга Трофимцева, глава German-Ukrainian Agricultural Policy Dialogue (APD Украина)
- Михаил Гранчак, управляющий директор инвестиционно-банковского департамента Dragon Capital
- Оксана Просоленко, основательница и CEO I.P.Cert
- Светлана Краковская, заведующая лабораторией прикладной климатологии в Украинском гидрометеорологическом институте ГСЧС Украины и НАН Украины
- Павел Лебедев, партнер AGA Partners
- Ксения Гусева, руководитель отдела работы с клиентами агросектора компании ОККО
- Юрий Красовский, директор по развитию бизнеса ООО Н`ЮНИТ
- Андрей Мойсеенко, член правления АО «Укрэксимбанк»
На Grain Ukraine 2026 выступит более 50 спикеров, являющихся экспертами по торговле, логистике и финансам на аграрном рынке. В событии примут участие украинские и международные эксперты и аналитики. Организаторы ожидают более 500 профильных участников.
В рамках конференции будет действовать выставочная зона, где будут представлены логистические компании, поставщики оборудования для агропроизводителей и агропереработчиков, банки, юридические и страховые компании. Участников также ждет традиционная вечерняя нетворкинговая программа, которая поможет укрепить деловые связи.
Зарегистрироваться на Grain Ukraine 2026 можно по ссылке.
Организатор события — компания IdeasFirst. Генеральный партнер — Укрэксимбанк. Партнерами ежегодной конференции выступают инвестиционная компания SD Capital и группа терминалов TIS, контент-партнер конференции — Trend & Hedge Club.
Конференция GRAIN UKRAINE — международная отраслевая платформа для диалога крупнейших представителей агрорынка, руководителей агропродовольственных компаний, коммерческих и инвестиционных банков, а также технологических трендсеттеров в агросфере, существующая с 2016 года. Здесь обсуждают последние тренды аграрного рынка, а также развитие устойчивых бизнес-моделей и внедрение технологических агроинноваций.