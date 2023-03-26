30 тысяч тонн пшеницы. Украина отправила шестое судно в рамках программы Grain From Ukraine 26 марта, 17:52 Судно с украинской пшеницей (Фото:Министерство инфраструктуры Украины/Facebook)

В воскресенье, 26 марта, Украина отправила шестое судно с 30 тысячами тонн гуманитарной пшеницы для Йемена в рамках программы Grain From Ukraine. Балкер NEGMAR CICEK вышел из украинского порта Черноморск и присоединился к каравану еще с трех судов.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.



Отмечается, что азиатская страна Йемен, страдающая продовольственным кризисом, получит тысячи тонн украинской пшеницы благодаря донатам правительств США, Франции и Испании.

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В Мининфраструктуры добавили, что с момента старта программы Grain From Ukraine порты Большой Одессы отправили 170 тысяч тонн украинской пшеницы в Эфиопию, Сомали, Йемен и Кению.

Программа Grain From Ukraine начата президентом Украины Владимиром Зеленским с целью объединить развитые страны вокруг продовольственной помощи странам на грани голода. Программа реализуется при поддержке World Food Programme (Всемирной продовольственной программы ООН).

С 1 августа 2022 года, начала реализации зерновой инициативы, 845 судов экспортировали 25,7 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки, отметили в украинском министерстве.