Графики отключения света отменили во всех областях до 16:00

3 ноября, 10:39
Отключение света в Украине по графикам возобновят в 16:00 3 ноября 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Отключение света в Украине по графикам возобновят в 16:00 3 ноября 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Во всех областях Украины в понедельник, 3 ноября, отменили графики отключения света до 16:00, сообщает Министерство энергетики Украины.

Ограничения также отменили для промышленности. Возвращение почасовых графиков отключения электроэнергии запланировано с 16:00 до 22:00 — в вечерний пик потребления.

Минэнерго также сообщило о новых обесточиваниях в нескольких областях из-за российских атак на объекты энергетики. Самой сложной является ситуация в Донецкой области, которая остается полностью обесточенной.

На поврежденных объектах продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Минэнерго призывает украинцев экономно использовать электроэнергию в течение всего дня.

2 ноября Укрэнерго сообщала, что в понедельник в Украине будут действовать графики отключений в период с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00.

Ночью 30 октября войска РФ совершили новую атаку на энергетическую систему Украины с использованием 705 ракет и дронов. Взрывы прогремели в западных регионах. В Ивано-Франковской области в результате удара был поврежден объект критической инфраструктуры, сообщалось о массированном ударе по Янтарю.

Также критическая инфраструктура была повреждена в Винницкой области, там пострадали четыре человека и погиб ребенок. Взрывы раздавались в Ладыжине, где расположена ТЭС. Во Львовской области под удар попали два объекта энергетики.

ДТЭК сообщала о серьезных повреждениях нескольких ТЭС в разных регионах Украины.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Графики отключения света Отключения света Электроэнергия Энергетика атаки России на энергосистему Минэнерго

