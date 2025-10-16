Укрэнерго предупредило о вероятных отключениях света для промышленности во всех областях

Люди во время отключения электроэнергии в Киеве, 14 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Во всех регионах Украины с 16:00 и до конца суток вероятно введение графиков ограничения потребления электроэнергии для промышленных потребителей. Об этом сообщила НЭК Укрэнерго в четверг, 16 октября.

Графики отключений планируют ввести для двух очередей промышленных потребителей.

В Укрэнерго сообщили, что использование электроэнергии остается стабильно высоким из-за облачной погоды и похолодания в большинстве регионов. Утром 16 октября потребление было на том же уровне, что и 15 октября, когда был зафиксирован суточный максимум.

Украинцев призвали экономно использовать электричество в течение всего дня и не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Ранее Укрэнерго сообщила, что из-за сложной ситуации в энергосистеме в 10 областях Украины введены аварийные отключения света. Речь идет о Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и части Хмельницкой и Черкасской областей.

В ночь на 16 октября россияне совершили новую атаку на энергетику Украины, выпустив около 300 дронов и более 30 ракет. Под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской областей.

ДТЭК сообщала об ударе по газодобывающим объектам в Полтавской области, они приостановили работу.