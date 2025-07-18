Несмотря на восстановление более половины мощности тепловой и гидрогенерации, поврежденной в марте-апреле 2024 года, все равно наблюдается дефицит, особенно в вечерние часы (Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Из-за жаркой погоды в Украине возник определенный дефицит энергомощностей, который пока покрывается за счет импорта электроэнергии. Но есть еще одна причина — сейчас в разгаре плановые ремонты на отечественных АЭС, — соответствующие работы проводят на трех из девяти имеющихся энергоблоков.

Об этом в интервью NV рассказал Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

«Из позитива могу выделить то, что у нас восстановлено даже около 60% мощности тепловой и гидрогенерации, поврежденной в марте-апреле 2024 года. Но все равно дефицит мощности есть, особенно в вечерние часы. Он покрывается за счет импорта», — пояснил эксперт.

По его словам, импорт сейчас значительно вырос — примерно вдвое, и превышает экспорт. Хотя в июне, наоборот, импорт был заметно ниже. «Но из-за прайскепов и высоких цен в ряде европейских стран, которые резко возрастают в пиковые часы (именно тогда, когда нам нужна электроэнергия), есть определенные риски, — отметил специалист, — То есть днем импортировать нам не нужно, потому что в это время меньше потребления и работает на полную солнечная энергетика, а в вечерние пики растет потребность, и солнца уже не достаточно. В то же время резко растут цены [на электроэнергию] в сопредельных странах».

Если цены в Европе будут расти еще больше, — а там как раз увеличивается спрос, то станет невыгодно поставлять электроэнергию в Украину. «Это самая большая, мне кажется, угроза, которая может вызвать проблемы с энергосистемой», — пояснил Омельченко.

В то же время экспорт электроэнергии из Украины может осуществляться в те часы, когда есть избыток — это ночные часы и частично днем, то есть в не пиковые периоды потребления.

«С учетом имеющихся мощностей и возможностей импорта в целом я не предвижу отключений — по моему мнению, есть 90% вероятности того, что даже во время летнего ремонта атомных блоков мы обойдемся без обесточиваний домохозяйств», — предположил специалист.

«Не стоит забывать, что потребление из-за полномасштабной войны у нас упало где-то на 35−40%: разрушены крупные промышленные предприятия, в то же время стоимость электроэнергии на сегодня достаточно высокая для промышленности, поэтому многие промышленные предприятия работают по ограниченной производственной программе. Ну и та часть населения, которая выехала, остается за границей, — добавил Омельченко — Все это факторы уменьшения спроса на электроэнергию».