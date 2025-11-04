Последствия российских обстрелов. В нескольких областях Украины сегодня будут действовать графики отключений света

В Укрэнерго опубликовали графики отключения света на 4 ноября (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Сегодня в нескольких регионах Украины введены графики почасовых отключений — с 8:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00. В это же время ограничения мощности будут применяться для промышленных предприятий и бизнеса.

Об этом 4 ноября сообщили в Укрэнерго.

Там уточнили, что ограничение потребления электроэнергии связано со сложной ситуацией в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов.

По состоянию на 7:30 утра 4 ноября потребление электроэнергии было на 2,5% выше, чем сутками ранее.

Основная причина — пасмурная дождливая погода, которая снижает эффективность работы бытовых солнечных электростанций, что заставляет население больше потреблять энергии из сети. Накануне, 3 ноября, вечерний пик потребления также превысил показатели предыдущего рабочего дня почти на 5%, добавили в Укрэнерго.

Энергетики напоминают, что ситуация может быстро меняться, поэтому стоит следить за обновлениями на официальных сайтах и страницах в соцсетях соответствующего облэнерго.

В ночь на 4 ноября российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область, в результате ударов есть погибшая, ранены 11 человек. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, враг атаковал Николаевскую громаду Синельниковского района Днепропетровщины ракетой и беспилотниками.

В результате удара погибла женщина 65 лет, еще восемь человек пострадали, среди них — двое детей.

Кроме этого, Россия также атаковала объекты энергетической и портовой инфраструктуры Одесской области.

Воздушные силы Украины сообщили, что в ночь на 4 ноября армия страны-агрессора атаковала Украину семью ракетами и 130 дронами, зафиксировано попадание на 14 локациях.