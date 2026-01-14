ДТЭК опубликовала графики отключений света для Киевской области и объяснила ситуацию с электроэнергией в Киеве

14 января, 00:06
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Отключения света в Киеве, 12 января (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Отключения света в Киеве, 12 января (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Энергетическая компания ДТЭК опубликовала графики отключения электроэнергии на 13 января для Киевской области. В Киеве же ситуация остается сложной, поэтому графики не действуют.

Графики опубликовали в Telegram-канале компании.

В Киевской области графики отключений света следующие:

ДТЭК / Telegram
Фото: ДТЭК / Telegram
ДТЭК / Telegram
Фото: ДТЭК / Telegram

В компании объяснили, что в Киеве графики отключений электроэнергии не действуют из-за утренних российских ударов по энергообъектам.

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«Повреждения серьезные, поэтому экстренные отключения продолжаются по всему Киеву, а также в Броварском и Бориспольском районах области», — говорится в сообщении.

В ДТЭК также заявили, что над устранением последствий атак круглосуточно работают 629 бригад.

13 января в Минэнерго заявили, что Киев и другие регионы вынужденно перешли на аварийные отключения света. В ведомстве добавили, что ситуация в энергосистеме остается сложной из-за новых российских атак и непогоды, поэтому даже когда вернутся почасовые графики, они будут жесткими.

Городской голова Киева Виталий Кличко ранее заявил, что городу не хватает электроэнергии даже для критической инфраструктуры. По информации Кличко, без отопления остаются около 500 киевских многоэтажек.

В ночь на 13 января Россия запустила по Украине 18 баллистических Искандер-М/зенитных управляемых ракет С-300, семь ракет Искандер-К и 293 ударных беспилотников. Было зафиксировано попадание баллистических/зенитных ракет и 48 ударных БпЛА на 24 локациях.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Киевская область Отключения света Графики отключения света Война России против Украины

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