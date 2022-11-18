В Yasno назвали условие. Сократят ли сроки отключения света в Киеве 18 ноября, 11:16 Отключение света в Киеве — последние новости (Фото:unsplash)

Потребители электроэнергии могут повлиять на отключение света в Киеве.

Об этом сообщили в компании Yasno совместно с телеграмм-каналом UA War Infographics.

«Если на весь Киев в пиковые часы всего 71 тысяча человек не включит электрическую плиту, отключений может не быть совсем, потому что не будет дефицита э/э. 71 тысяча — немного как для Киева, правда?», — говорится в сообщении. Также они опубликовали инфографику, где рассказали, как снизить потребление электроэнергии посредством рационального использования бытовых приборов.

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Согласно подсчетам, для того чтобы покрыть дефицит э/э в Киеве на 1 час нужно выключить 357 тыс. стиральных машинок, 125 тыс. бойлеров, 71 тыс. электрических плит.

Можно ли уменьшить количество отключений электроэнергии в Киеве / Фото: UA War Infographics

Согласно информации в сообщении, если пользователи будут соблюдать рекомендации по потреблению, нагрузка на энергосистему уменьшится, поэтому отключений будет все меньше.

Напомним, 18 ноября в Киеве вводятся плановые стабилизационные отключения электроэнергии, соответствующие графикам. Аварийных отключений пока не предвидится.

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