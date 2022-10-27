Предыдущие графики не актуальны. Что известно о новых отключениях света в Киеве и области 27 октября, 15:11 Жителям Киевской области придется экономить электроэнергию в еще более усиленном режиме (Фото:Reuters)

После очередной атаки РФ на объект энергетической инфраструктуры в Киеве будут введены новые графики отключения света — они будут более длительными.



В результате обстрелов в Киеве и области возник дефицит мощности в 30% потребления. Ночью из-за атаки «Шахедами» объектов инфраструктуры возник серьезный пожар. Для его ликвидации были привлечены 8 единиц техники и 48 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет, рассказали в ГСЧС Киевской области.



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В связи с этим, предыдущие графики отключения электроэнергии в столице и области больше не актуальны.

В ДТЭК Киевские электросети сообщили, что в ближайшие дни будут применены более жесткие и длительные отключения электроснабжения. Пока более подробной информации о том, где и когда будет отсутствовать энергоснабжение, нет.

«Просим вас поддержать энергетиков в борьбе за энергофронт. Для этого употреблять электроэнергию умеренно — включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00. Бизнес-клиентов просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров», — призвали в Киевских электросетях.

Они отметили, что также случаются аварии на распределительных сетях по разным причинам (перегрузки, повреждения посторонними лицами и т. п. ), через которые потребители могут быть без света. Если после отмены стабилизационного отключения не появилось света, об этом просят сообщать через каналы коммуникации:

Viber;

Telegram-бот;

страницы в соцсети Facebook.

«Ночью враг повредил объекты энергетической инфраструктуры нашей области. Выведен из строя ряд критических объектов. Необходимо готовиться к экстренным отключениям электричества на неопределенный срок. Специалисты принимают необходимые меры для ликвидации последствий обстрела. Все работают на своих местах в режиме нон-стоп. Еще раз призываю умеренно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы. Это вынужденный шаг по стабилизации ситуации. Сегодня как никогда наша с вами сплоченность необходима всей стране», — обратился к жителям Киевщины Алексей Кулеба, глава Киевской областной военной администрации.

«Для вашего понимания: обычно Киев потребляет 1000−1200 МВт. В настоящее время ориентировочная имеющаяся мощность составляет 600−800 МВт. То есть почти пол Киева может остаться без света. Чтобы не допустить полного обесточивания операторы системы распределения будут ограничивать потребление электроэнергии по указаниям Укрэнерго. К сожалению, отключения будут более длительными и будут касаться гораздо большего количества потребителей. Графики вероятных стабилизационных отключений пока неактуальны. Просим набраться терпения и с пониманием отнестись к ситуации.

Специальные службы уже работают над возобновлением работы атакуемых врагом объектов. Сохраняйте спокойствие и выключайте энергоемкие приборы для помощи энергетикам", — сообщили в компании Yasno. Ранее они рассказали, почему графики отключений света не совпадают с реальными часами отключения электроэнергии.