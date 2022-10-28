В Северных и Центральных областях. Что известно о новых графиках отключения света 28 октября, 18:06 Графики отключения света в Украине — новости от 28 октября (Фото:ДТЭК Киевские электросети \ facebook)

Страна-агрессор продолжает наносить разрушение украинским объектам критической инфраструктуры, поэтому в стране пришлось ввести дополнительные ограничения потребления электроэнергии в отношении бытовых потребителей в семи областях и Киеве.

Речь идет о регионах, наиболее пострадавших на этой неделе (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северный (Сумская, Харьковская и Полтавская области).

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Обновленный график отключения света в Харькове опубликовала компания Харьковоблэнерго. Он актуален в течение недели с 31 октября по 6 ноября. Вводится 12 очередей отключения продолжительностью по 3 часа каждый, в период с 7.00 до 22.00.

График отключения света в Харькове / Фото: Харьковоблэнерго

Важные уточнения:

объекты критической инфраструктуры, городской электротранспорт, метро, объекты КП «Харьковские тепловые сети», КП «Харьковводоканал» и т.д. отключаться не будут;

отключение не коснется промышленных предприятий, ведь экономика страны должна работать;

график почасовых отключений не будет вводиться в деоккупированных населённых пунктах Харьковской области.

График отключения света в Житомире не опубликован, ведь доступ к информации временно ограничен в соответствии с решением НКРЭКУ «О внесении изменения в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, от 26 марта 2022 года N 349». «Извините за временные неудобства, — говорится на сайте Житомироблэнерго. — Узнать об отключении можно в кабинете или в telegram-, viber-ботах».

График отключения света в Черкасской области и Черкассах был введен с 9 утра 28 октября введен в полной мощности, сообщает Черкассыоблэнерго.

«Информацию о плановых, внеплановых, аварийных отключениях и применениях ГАВ можно узнать с помощью паблик аккаунта Viber, чат-бота Telegram и личного кабинета потребителя. Если у Вас нет возможности воспользоваться одним из этих сервисов, звоните в колл-центр 24/7 Общества по многоканальным номерам (0472) 33-87-87, (093) 170-40-57, (050) 434-87-87, (067) 690-48-48, 0800-501-328 и узнайте о перерыве в электропитании и типе отключения именно по Вашему адресу, назвав свой лицевой счет, адрес и ФИО потребителя на которого зарегистрирован договор», — сообщили в компании.

Советы при отключениях света от ДТЭК / Фото: ДТЭК Киевские электросети

Графики отключения света в Сумской области также не доступны для широкого использования: «Чтобы узнать об отключении электроэнергии, вы можете воспользоваться личным кабинетом потребителя электроэнергии E-Svitlo. Если у вас нет возможности воспользоваться этим сервисом, то по вопросам электроснабжения вы можете обратиться в колл-центр АО Сумыоблэнерго: 0 (800) 300-247 (бесплатно), (0542) 659-659».

По словам компании Сумыоблэнерго, сейчас энергетики работают над новыми графиками, которые охватят большее количество потребителей, но снизят продолжительность перерывов в электроснабжении.



Сейчас готовят новые графики отключения электроэнергии для Киева и области, ведь старые больше не актуальны. Продолжительность ограничений может быть увеличена до шести часов. В ДТЭК сообщили, что их планируют обнародовать через день-два.

«Компания работает над подготовкой новых, более удобных графиков, которые будут учитывать текущее состояние энергосистемы. Они будут обнародованы в начале следующей недели. Мы уведомим об этом дополнительно. Наши энергетики вместе со специалистами НЭК Укрэнерго, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации», — сообщили в ДТЭК Киевские электросети.

Также в пятницу, 28 октября, городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что столица получила новое оборудование ПВО, которое должно помочь защитить небо столицы от провокаций дронами-камикадзе и ракетных ударов. Комментируя возобновление энергоснабжения в Киеве после российских атак, Кличко сказал, что на это нужно до двух-трех недель. Пока дефицит электроэнергии в Киеве — от 25 до 50%.

Также 28 октября с 9:38 применили аварийные графики отключения света в Полтаве и Полтавской области.



Напомним, ранее компания YASNO, поставщик электроэнергии и газа, опубликовали пост, в котором объяснили, почему графики отключений не совпадают с реальными временными слотами отключения энергии.