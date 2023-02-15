«Шансы блэкаута крайне низкие». Почему отключений электроэнергии стало меньше и какая вероятность, что тьма отступит окончательно

15 февраля, 15:14
Эксклюзив NV
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Ситуация в энергетической сфере ощутимо улучшилась (Фото:Lafargue Raphael / ABACA via EastNews)

Ситуация в энергетической сфере ощутимо улучшилась (Фото:Lafargue Raphael / ABACA via EastNews)

Автор: Светлана Угнива

О факторах, которые обусловили улучшение ситуации в энергосистеме, и о хрупоксти этого облегчения говорит Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

Четвертые сутки энергосистема страны работает с нулевым дефицитом, заявил министр энергетики Герман Галущенко. Отключения электроэнергии ощутимо меньше донимают киевлян и жителей большинства других регионов. До завершения календарной зимы осталось две недели, и худшие сценарии относительно полного блекаута так и не сбылись.

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Сохраняются ли риски и какие еще опасности подстерегают в этой сфере? Об этом NV побеседовал с Владимиром Омельченко, директором энергетических программ Центра Разумкова.

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Итак, дефицита в энергосистеме сейчас нет. Действительно ли ситуация в энергетике несколько стабилизировалась, и благодаря чему?

Да, ситуация действительно улучшилась. Есть только определенные сетевые ограничения, в первую очередь, в Одесском регионе — там разрушены три основных подстанции, поэтому сейчас там достаточно серьезные проблемы.

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