«Шансы блэкаута крайне низкие». Почему отключений электроэнергии стало меньше и какая вероятность, что тьма отступит окончательно 15 февраля, 15:14 Эксклюзив NV Ситуация в энергетической сфере ощутимо улучшилась (Фото:Lafargue Raphael / ABACA via EastNews)

О факторах, которые обусловили улучшение ситуации в энергосистеме, и о хрупоксти этого облегчения говорит Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.



Четвертые сутки энергосистема страны работает с нулевым дефицитом, заявил министр энергетики Герман Галущенко. Отключения электроэнергии ощутимо меньше донимают киевлян и жителей большинства других регионов. До завершения календарной зимы осталось две недели, и худшие сценарии относительно полного блекаута так и не сбылись.

Видео дня

Сохраняются ли риски и какие еще опасности подстерегают в этой сфере? Об этом NV побеседовал с Владимиром Омельченко, директором энергетических программ Центра Разумкова.

Итак, дефицита в энергосистеме сейчас нет. Действительно ли ситуация в энергетике несколько стабилизировалась, и благодаря чему?

Да, ситуация действительно улучшилась. Есть только определенные сетевые ограничения, в первую очередь, в Одесском регионе — там разрушены три основных подстанции, поэтому сейчас там достаточно серьезные проблемы.