График отключения электроэнергии на следующей неделе изменят — Укрэнерго 21 октября, 21:37 График веерных отключений в Украине могут пересмотреть (Фото:Rebecca Peterson-Hall \ unsplash)

Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что графики отключения электроэнергии в Украине планируют изменить.

В эфире телемарафона в пятницу, 21 октября, Кудрицкий сообщил, что Укрэнерго на следующей неделе изучит статистику по ограничениям в разных областях и проанализирует, насколько эффективными были отключения.



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"…Мы вместе с командами облэнерго попробуем сделать графики отключений более равномерными, более справедливыми… Мы будем стараться в следующие дни сделать эти графики еще более сбалансированными для того, чтобы они были немного более комфортными для наших граждан", — сказал он.

По словам главы Укрэнерго, в субботу и воскресенье планируется «намного меньший объем» отключений. Режим экономии электроэнергии может продолжаться несколько недель и будет зависеть от того, когда специалисты смогут восстановить нормальную работу электростанций, поврежденных российскими атаками.

«Думаю, что это вопрос нескольких недель, но это не означает, что на протяжении этих нескольких недель каждый день будут применяться ограничения», — уточнил Кудрицкий и попросил украинцев продолжать экономить электроэнергию.

18 октября президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия с 10 октября разрушила более 30% электростанций в Украине. Он назвал удары оккупантов по украинской энергетической и критической инфраструктуре новым видом терактов.



Инфографика: НВ