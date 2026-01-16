ДТЭК опубликовала графики отключений на 17 января для Одесской и Днепропетровской областей

Днепр после российских атак на энергетическую инфраструктуру, 8 января 2026 года (Фото: REUTERS/Yan Dobronosov)

ДТЭК опубликовала графики почасовых отключений электроэнергии на субботу, 17 января, для Одесской и Днепропетровской областей.

Графики появились на Telegram-канале компании.

В Укрэнерго сообщали, что 17 января во всех регионах Украины будут действовать ограничения для бытовых и промышленных потребителей.

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Графики для Одесской области будут такими:

В ДТЭК отметили, что в Одессе, частично Одесском районе и некоторых районных центрах области продолжаются экстренные отключения.

Графики для Днепропетровской области будут действовать так:

Как сообщали в Укрэнерго, причиной введения графиков являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

14 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Президент, в частности, анонсировал создание штаба, который будет координировать ситуацию с энергетикой в Киеве.

Также он сообщил, что поручил правительству подготовить пересмотр правил относительно комендантского часа.

15 января Служба безопасности Украины заявила, что с начала отопительного сезона в стране Россия нанесла 256 ударов ракетами и дронами по украинским энергообъектам и системе теплоснабжения. Такие атаки являются последовательной политикой Кремля, направленной на уничтожение украинского народа, подчеркнули в СБУ.

С начала октября 2025 года российские оккупанты целенаправленно атаковали 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей Украины. Также войска РФ нанесли 49 точечных ударов по тепловым электростанциям и 151 — по электроподстанциям в разных регионах Украины.

Больше всего комбинированных ударов по энергосистеме зафиксировано в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.

СБУ назвала политику Кремля системным уничтожением энергосистемы Украины, что является преступлением против человечности международной категории.

16 января первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации.