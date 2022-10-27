Ответили мемом. Поставщики электроэнергии рассказали, почему на самом деле отключения света не совпадают с графиками 27 октября, 12:15 Почему свет выключают не всегда по графикам (Фото:unsplash \ Paolo Nicolello)

В Сети украинские пользователи начали возмущаться тем, что свет по их адресам выключается в другой временной промежуток, чем указано в графиках, опубликованных электропоставщиками.

Среди них это стало темой новых мемов и шуток.

Украинцы с юмором подошли к неожиданным отключениям от света / Фото: Мемограмм

Пользователи сети начали возмущаться из-за графиков отключения света / Фото: facebook

Отключения света не всегда совпадают с опубликованными графиками. / Фото: Мемограмм

Отключения света бывают внезапными / Фото: Мемаграм

Украинцы просят выровнять графики отключения электроэнергии в соответствии с графиками / Фото: Мемаграм

Позже компания YASNO, поставщик электроэнергии и газа, опубликовала пост, в котором объяснила, почему графики отключений не совпадают с реальными временными слотами отключения энергии.

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«Мы сами не любим, когда не все YASNO и прекрасно понимаем, что сейчас именно такое время. Поэтому хотим держать вас в курсе реального положения вещей. Нам очень важно вернуть вам максимально возможный в таких условиях комфорт и стабильность в планировании вашего времени. YASNO не отключает свет и не составляет графика отключений. Но мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы помочь коллегам с энергетического фронта, непосредственно формирующим очереди отключений и проводящим их, улучшить графики таких отключений, сделать для своих клиентов удобные сервисы их контроля.

Что касается самих графиков, то существует два ключевых направления доработки:

сейчас часть адресов отсутствует в графике, но уже завтра ( 27 октября) графики будут покрывать практически весь Киев. По этим адресам соответствие отключений к графикам должно быть близко к 100%. После обновления мы отдельно известим вас в нашем Telegram-боте YASNO-online. в Киеве есть около 5000 домов, имеющих сложную и специфическую конфигурацию подключения и в таких домах разные квартиры подпадают в разные ветви отключений. Во избежание неYASNOсти адреса таких домов будут временно исключены из сервиса проверки графиков отключений — это значит, что если вашего адреса не будет в перечне, то, к сожалению, мы пока не можем сориентировать вас относительно времени возможных отключений. Решение этой проблемы уже готовится, и мы надеемся, что в ближайшие дни получим уточненную информацию от оператора системы распределения и по таким адресам.

Мы также продолжаем мониторить вопросы, связанные с соблюдением очередности и продолжительности отключений, собирать ключевые запросы от клиентов и предоставлять свои предложения операторам систем распределения по совершенствованию процесса. Во взаимодействии с диспетчерами и дальше будем извещать вас об энергетической тревоге в Telegram-боте YASNO-online о начале стабилизационных отключений и их прекращении по командам НЭК Укрэнерго. Если у вас есть вопросы – советуем обращаться к своему оператору системы распределения. Надеемся, что в скором времени в этих сверхсложных для всех нас условиях YASNO будет больше», — написали они в Facebook.

В Yasno рассказали, когда графики отключений будут совпадать с реальностью / Фото: Yasno

«Ничего не совпадает по отключению. Мы живем в полном стрессе, извиняюсь. Полдома отключают абсолютно когда вздумается, полдома не отключают вообще, или отключают раз-два в неделю минут на 40. У детей страх заходить в лифт. Я не могу подняться домой пешком, проблемы с дыханием, и страшно на 5 часов в лифте повиснуть. Все понимают, что нужно экономить, и мы готовы сидеть без света 4-5 часов, но согласно графику! Тогда все будут готовы к отключению, а не будут сидеть в холодных квартирах с голодными детьми», – написали в комментариях.

«Понимаем ваши эмоции, все мы сейчас находимся в непростых условиях… Если по вашему адресу произошло отключение вне графика, проверить информацию о причине отключения можно, обратившись к вашему ОСМД/управляющей компании или оператору системы распределения. Контакты операторов системы распределения можно найти здесь», – ответили в компании.

Ранее НВ рассказывал о 7 главных лайфхаках, как подготовиться к отключению электроэнергии.