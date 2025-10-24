В ДТЭК рассказали, где можно узнать графики отключения света и как их использовать
Как рассказали в ДТЭК, информацию, когда именно по каждому конкретному адресу будет свет, украинцы могут узнать двумя путями (Фото: REUTERS/Thomas Peter)
По причине постоянных атак оккупантов из РФ на энергосистему Украины вновь применяются стабилизационные отключения электричества. Информацию, когда именно по каждому конкретному адресу будет свет, украинцы могут узнать двумя путями.
Соответствующее сообщение опубликовали 24 октября представители ДТЭК.
По их слоам, во-первых, можно воспользоваться графиками стабилизационных отключений на сайте вашего оператора системы распределения (к примеру, ДТЭК Киевские электросети). Во-вторых, информацию можно получить в официальных чат-ботах ОСР — в мессенджерах Viber или Telegram.
Как уточняют в ДТЭК, чтобы просмотреть график стабилизационных отключений на сайте ОСР, нужно зайти в раздел «Отсутствует электроэнергия?» и ввести свой адрес.
Если отключения используются, то там появятся два вида графиков:
- на сутки — содержит самую точную информацию о часах, когда будет свет и когда возможны отключения;
- прогнозный на неделю — показывает ориентировочные периоды отключений, чтобы вы могли планировать дела заранее.
Кроме того, по информации ДТЭК, в чат-ботах Viber или Telegram нужно действовать так:
- найти бот ДТЭК Киевские электросети, нажать кнопку «Начать»;
- единовременно пройти регистрацию по номеру телефона и номеру лицевого счета;
- в меню выбрать «График отключений».
После этого чат-бот будет заранее предупреждать клиентов во время стабилизационных отключений об отключении и возвращении света по конкретному адресу.
Как уточнили в ДТЭК, пиктограммы в графике расшифровываются так:
- белая клетка — свет есть;
- серая с молнией — света нет;
- полусерая — света не будет 30 минут.
Ранее в Минэнерго Украины сообщили, что оккупанты из РФ в ночь на 24 октября, атаковали энергетические объекты Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областей.
Вследствие этого графики отключения света 24 октября будут действовать в период с 07:00 до 23:00 в большинстве областей страны, уточнили чиновники.
Позднее в НЭК Укрэнерго заявили, что отключения объемом от 1,5 до 2,5 очередей одновременно действовали в 12 регионах.
Кроме того, на всей территории Украины 24 октября действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.