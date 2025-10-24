В ДТЭК рассказали, где можно узнать графики отключения света и как их использовать

Как рассказали в ДТЭК, информацию, когда именно по каждому конкретному адресу будет свет, украинцы могут узнать двумя путями (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

По причине постоянных атак оккупантов из РФ на энергосистему Украины вновь применяются стабилизационные отключения электричества . Информацию, когда именно по каждому конкретному адресу будет свет, украинцы могут узнать двумя путями.

Соответствующее сообщение опубликовали 24 октября представители ДТЭК.

По их слоам, во-первых, можно воспользоваться графиками стабилизационных отключений на сайте вашего оператора системы распределения (к примеру, ДТЭК Киевские электросети). Во-вторых, информацию можно получить в официальных чат-ботах ОСР — в мессенджерах Viber или Telegram.

Как уточняют в ДТЭК, чтобы просмотреть график стабилизационных отключений на сайте ОСР, нужно зайти в раздел «Отсутствует электроэнергия?» и ввести свой адрес.

Если отключения используются, то там появятся два вида графиков:

на сутки — содержит самую точную информацию о часах, когда будет свет и когда возможны отключения;

прогнозный на неделю — показывает ориентировочные периоды отключений, чтобы вы могли планировать дела заранее.

Кроме того, по информации ДТЭК, в чат-ботах Viber или Telegram нужно действовать так:

найти бот ДТЭК Киевские электросети, нажать кнопку « Начать»;

Начать»; единовременно пройти регистрацию по номеру телефона и номеру лицевого счета;

в меню выбрать « График отключений».

После этого чат-бот будет заранее предупреждать клиентов во время стабилизационных отключений об отключении и возвращении света по конкретному адресу.

Как уточнили в ДТЭК, пиктограммы в графике расшифровываются так:

белая клетка — свет есть;

серая с молнией — света нет;

полусерая — света не будет 30 минут.

Ранее в Минэнерго Украины сообщили, что оккупанты из РФ в ночь на 24 октября, атаковали энергетические объекты Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областей.

Вследствие этого графики отключения света 24 октября будут действовать в период с 07:00 до 23:00 в большинстве областей страны, уточнили чиновники.

Позднее в НЭК Укрэнерго заявили, что отключения объемом от 1,5 до 2,5 очередей одновременно действовали в 12 регионах.

Кроме того, на всей территории Украины 24 октября действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.