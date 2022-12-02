Почти везде. В каких регионах Украины действуют плановые графики отключения света 2 декабря — расписание 2 декабря, 12:21 Графики отключения электроэнергии 2 декабря по Украине (Фото:Прикарпатьеоблэнерго)

В Украине продолжаются регулярные отключения света, однако в некоторых регионах облэнерго начали возвращаться в прогнозируемые плановые отключения.

Графики отключения света 2 декабря

«В Киеве по указаниям НЭК Укрэнерго применены экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована», — сообщают на сайте Yasno. По ссылке можно ознакомиться с графиком возможных отключений, но ориентироваться на него не стоит, ведь электроэнергию могут выключить либо включить в хоть какое время.

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В Винницеоблэнерго обнародовали новые графики отключений света. По Винницкой области с 06:00 до 08:00 и с 22:00 до 24:00 будут применяться ограничения электропотребления в объеме одной очереди графика почасовых отключений, с 08:00 до 22:00 будет применено ограничение электропотребления в объеме двух очередей графика почасовых отключений. Таким образом, график почасового отключения потребителей изменен. Время обесточивания на 02.12.22 г.:

06:00−08:00 ( потребители привлечены в 1 очередь)

потребители привлечены в 1 очередь) 08:00−10:00 ( потребители привлечены в 2 и частично 3 очередь)

потребители привлечены в 2 и частично 3 очередь) 10:00−12:00 ( потребители привлечены в 3 и частично 1 очередь)

потребители привлечены в 3 и частично 1 очередь) 12:00−14:00 ( потребители привлечены в 1 и частично 2 очередь)

потребители привлечены в 1 и частично 2 очередь) 14:00−16:00 ( потребители привлечены в 2 и частично 3 очередь)

потребители привлечены в 2 и частично 3 очередь) 16:00−18:00 ( потребители привлечены в 3 и частично 1 очередь)

потребители привлечены в 3 и частично 1 очередь) 18:00−20:00 ( потребители привлечены в 1 и частично 2 очередь)

потребители привлечены в 1 и частично 2 очередь) 20:00−22:00 ( потребители привлечены в 2 и частично 3 очередь)

потребители привлечены в 2 и частично 3 очередь) 22:00−00:00 ( потребители привлечены в 3 очередь)

1 очередь, часы обесточивания: 06:00—08:00 , 10:00—14:00 , 16:00—20:00 ;

, , ; 2 очередь, часы обесточивания: 08:00−10:00 , 12:00−16:00 , 18:00−22:00 ;

, , ; 3 очередь, часы обесточивания: 08:00−12:00 ; 14:00−18:00 , 20:00—00:00 .

Посмотреть плановые графики отключений в Луцке и на Волыни на 2 декабря можно по ссылке. Вероятны экстренные внеплановые отключения.

Ознакомиться с плановым графиком отключений света в Днепропетровской области и городе Днепр можно по ссылке.

В Житомире и области графики отключений поделены по первому, второму и третьему секторам.

«Обновлены Графики почасовых отключений, которые могут применяться на территории Житомирской области. Обращаем ваше внимание:

обнародованные Графики разбиты на три сектора;

при получении команды от НЭК Укрэнерго применяется сектор обозначенный красным цветом, при недостаточности мощности дополнительно вводятся в действие сектора, которые обозначены желтым, а затем зеленым цветами;

применяется сектор обозначенный красным цветом, при недостаточности мощности дополнительно вводятся в действие сектора, которые обозначены желтым, а затем зеленым цветами; в случае значительной перегрузки на сети возможны аварийные отключения вне Графика.

Графики почасового отключения не применяются к объектам критической инфраструктуры и сооружений, которые заживлены от тех же сетей, что и эти объекты", — говорится в пояснениях к графикам.

График почасовых отключений в Житомирской области / Фото: Житомироблэнерго

Закарпатьеоблэнерго обнародовало графики отключения света в регионе на 2 декабря и 3 декабря.

В Запорожье и области продолжают действовать графики стабилизационных отключений:

09:00 — 12:00, 18:00 — 21:00 — Вторая очередь;

12:00 — 15:00, 21:00 — 24:00 — Третья очередь;

15:00 — 18:00 — Первая очередь.

В Ивано-Франковске и области Прикарпатьеоблэнерго пытается придерживаться следующих графиков:

1 очередь:

Электроснабжение будет подано для очередей 1.1 и 1.2 в такие часы: с 04:00 до 06:00, с 10:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00

Электроснабжение будет подано для очередей 1.3 и 1.4 в такие часы: с 00:00 до 02:00, с 04:00 до 06:00, с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 20:00, с 22 :00 до 24:00

2 очередь:

Электроснабжение будет подано для очередей 2.1 и 2.2 в такие часы: с 02:00 до 04:00, с 08:00 до 10:00, с 14:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00

Электроснабжение будет подано для очередей 2.3 и 2.4 в такие часы: с 02:00 до 04:00, с 08:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00

3 очередь:

Электроснабжение будет подано для очередей 3.1 и 3.2 в такие часы: с 00:00 до 02:00, с 06:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00.

Электроснабжение будет подано для очередей 3.3 и 3.4 в такие часы: с 00:00 до 02:00, с 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 22:00

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению будет применена 4 очередь — она будет обесточена с 07:00 до 12:00 и с 15:00 до 20:00.

Узнать свою очередь можно по личному счету или в чате Viber.

Во Львовской области электроэнергия будет подаваться дважды в сутки по четыре часа (вместе — 8 часов). В другие часы суток следует готовиться к отключениям. График подачи электроэнергии разработан для трех групп потребителей. Узнать, к какой группе относится адрес, можно на сайте Львовоблэнерго по ссылке.

График отключений электроэнергии во Львовской области / Фото: Львовоблэнерго

В Одессе и области происходят экстренные отключения света, графики не действуют.

В Полтавской области 2 декабря НЭК Укрэнерго установлено лимит по мощности на дневное время в 365 МВт и 285 МВт в ночное время. Из-за превышения потребления электроэнергии, с 8:00 отключены две очереди одновременно по графику почасовых отключений (ГПО).

График отключения электроэнергии на 2 декабря в г. Ровно по ссылке, а в области — здесь.

2 декабря в Сумской области применяются аварийные отключения.

В Тернополе и области в соответствии с разработанным стабилизационным графиком отключения электроснабжения всем группам потребителей будет происходить дважды в сутки в режиме 4 через 8 часов (4 часа электроэнергия будет, а 8 часов нет).

На 02 декабря предполагается ограничение электроснабжения:

1 группа — 23:00 до 07:00; 11:00 до 19:00;

2 группа — 03:00 до 11:00; 15:00 до 23:00 час.

3 группа — 07:00 до 15:00; 19:00 до 03:00;

Ознакомиться со стабилизационным графиком почасовых отключений электрической энергии потребителям для каждой из групп потребителей можно по ссылке.

График почасовых отключений электроэнергии в Харькове и области находится по ссылке. Необходимо ввести название населённого пункта и адрес.

2 декабря в Хмельницком и области отключения света будут происходить как за основными очередями, так и за дополнительными.

Отключение света в Черкассах 2 декабря разделено по двум группам: «С 00:00 до 24:00 по Черкасской области продолжат действовать желтые графики почасовых отключений:

1 очередь;

00:00−03:00

06:00−09:00

12:00−15:00

18:00−21:00



2 очередь .

03:00−06:00

09:00−12:00

15:00−18:00

21:00—24:00 ″.

График отключения света в Черкассах и области 2 декабря / Фото: Черкассыоблэнерго

Черновцыоблэнерго опубликовали график стабилизационных отключений света на 2 декабря.

График отключения света в Черновцах и области 2 декабря / Фото: Черновцыоблэнерго

Черниговоблэнерго не публиковали обновленные графики на 2 декабря. «Напоминаем: перечень адресов, входящих в три группы отключений электроэнергии (туда внесено и дополнительное количество потребителей, которое было в двух группах графика „четыре через четыре“) находится на нашем сайте по ссылке. Более подробную информацию относительно конкретного адреса вы можете, как всегда, узнать с помощью наших ботов в Viber и Telegram», — говорится на их сайте.

Актуальная информация о Николаевской, Херсонской, временно оккупированных Луганской, Донецкой областях и АР Крым пока недоступна.