Почти везде. В каких регионах Украины действуют плановые графики отключения света 2 декабря — расписание
Графики отключения электроэнергии 2 декабря по Украине (Фото:Прикарпатьеоблэнерго)
В Украине продолжаются регулярные отключения света, однако в некоторых регионах облэнерго начали возвращаться в прогнозируемые плановые отключения.
Графики отключения света 2 декабря
«В Киеве по указаниям НЭК Укрэнерго применены экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована», — сообщают на сайте Yasno. По ссылке можно ознакомиться с графиком возможных отключений, но ориентироваться на него не стоит, ведь электроэнергию могут выключить либо включить в хоть какое время.
В Винницеоблэнерго обнародовали новые графики отключений света. По Винницкой области с 06:00 до 08:00 и с 22:00 до 24:00 будут применяться ограничения электропотребления в объеме одной очереди графика почасовых отключений, с 08:00 до 22:00 будет применено ограничение электропотребления в объеме двух очередей графика почасовых отключений. Таким образом, график почасового отключения потребителей изменен. Время обесточивания
- 06:00−08:00 (потребители привлечены в 1 очередь)
- 08:00−10:00 (потребители привлечены в 2 и частично 3 очередь)
- 10:00−12:00 (потребители привлечены в 3 и частично 1 очередь)
- 12:00−14:00 (потребители привлечены в 1 и частично 2 очередь)
- 14:00−16:00 (потребители привлечены в 2 и частично 3 очередь)
- 16:00−18:00 (потребители привлечены в 3 и частично 1 очередь)
- 18:00−20:00 (потребители привлечены в 1 и частично 2 очередь)
- 20:00−22:00 (потребители привлечены в 2 и частично 3 очередь)
- 22:00−00:00 (потребители привлечены в 3 очередь)
- 1 очередь, часы обесточивания:
06:00—08:00, 10:00—14:00, 16:00—20:00;
- 2 очередь, часы обесточивания:
08:00−10:00, 12:00−16:00, 18:00−22:00;
- 3 очередь, часы обесточивания:
08:00−12:00; 14:00−18:00, 20:00—00:00.
Посмотреть плановые графики отключений в Луцке и на Волыни на 2 декабря можно по ссылке. Вероятны экстренные внеплановые отключения.
Ознакомиться с плановым графиком отключений света в Днепропетровской области и городе Днепр можно по ссылке.
В Житомире и области графики отключений поделены по первому, второму и третьему секторам.
«Обновлены Графики почасовых отключений, которые могут применяться на территории Житомирской области. Обращаем ваше внимание:
- обнародованные Графики разбиты на три сектора;
- при получении команды от НЭК Укрэнерго применяется сектор обозначенный красным цветом, при недостаточности мощности дополнительно вводятся в действие сектора, которые обозначены желтым, а затем зеленым цветами;
- в случае значительной перегрузки на сети возможны аварийные отключения вне Графика.
Графики почасового отключения не применяются к объектам критической инфраструктуры и сооружений, которые заживлены от тех же сетей, что и эти объекты", — говорится в пояснениях к графикам.
Закарпатьеоблэнерго обнародовало графики отключения света в регионе на 2 декабря и 3 декабря.
В Запорожье и области продолжают действовать графики стабилизационных отключений:
- 09:00 — 12:00, 18:00 — 21:00 — Вторая очередь;
- 12:00 — 15:00, 21:00 — 24:00 — Третья очередь;
- 15:00 — 18:00 — Первая очередь.
В Ивано-Франковске и области Прикарпатьеоблэнерго пытается придерживаться следующих графиков:
1 очередь:
- Электроснабжение будет подано для очередей 1.1 и 1.2 в такие часы: с 04:00 до 06:00, с 10:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00
- Электроснабжение будет подано для очередей 1.3 и 1.4 в такие часы: с 00:00 до 02:00, с 04:00 до 06:00, с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 20:00, с 22 :00 до 24:00
2 очередь:
- Электроснабжение будет подано для очередей 2.1 и 2.2 в такие часы: с 02:00 до 04:00, с 08:00 до 10:00, с 14:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00
- Электроснабжение будет подано для очередей 2.3 и 2.4 в такие часы: с 02:00 до 04:00, с 08:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00
3 очередь:
- Электроснабжение будет подано для очередей 3.1 и 3.2 в такие часы: с 00:00 до 02:00, с 06:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00.
- Электроснабжение будет подано для очередей 3.3 и 3.4 в такие часы: с 00:00 до 02:00, с 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 22:00
Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению будет применена 4 очередь — она будет обесточена с 07:00 до 12:00 и с 15:00 до 20:00.
Узнать свою очередь можно по личному счету или в чате Viber.
Во Львовской области электроэнергия будет подаваться дважды в сутки по четыре часа (вместе — 8 часов). В другие часы суток следует готовиться к отключениям. График подачи электроэнергии разработан для трех групп потребителей. Узнать, к какой группе относится адрес, можно на сайте Львовоблэнерго по ссылке.
В Одессе и области происходят экстренные отключения света, графики не действуют.
В Полтавской области 2 декабря НЭК Укрэнерго установлено лимит по мощности на дневное время в 365 МВт и 285 МВт в ночное время. Из-за превышения потребления электроэнергии, с 8:00 отключены две очереди одновременно по графику почасовых отключений (ГПО).
График отключения электроэнергии на 2 декабря в г. Ровно по ссылке, а в области — здесь.
2 декабря в Сумской области применяются аварийные отключения.
В Тернополе и области в соответствии с разработанным стабилизационным графиком отключения электроснабжения всем группам потребителей будет происходить дважды в сутки в режиме 4 через 8 часов (4 часа электроэнергия будет, а 8 часов нет).
На 02 декабря предполагается ограничение электроснабжения:
- 1 группа — 23:00 до 07:00; 11:00 до 19:00;
- 2 группа — 03:00 до 11:00; 15:00 до 23:00 час.
- 3 группа — 07:00 до 15:00; 19:00 до 03:00;
Ознакомиться со стабилизационным графиком почасовых отключений электрической энергии потребителям для каждой из групп потребителей можно по ссылке.
График почасовых отключений электроэнергии в Харькове и области находится по ссылке. Необходимо ввести название населённого пункта и адрес.
2 декабря в Хмельницком и области отключения света будут происходить как за основными очередями, так и за дополнительными.
Отключение света в Черкассах 2 декабря разделено по двум группам: «С 00:00 до 24:00 по Черкасской области продолжат действовать желтые графики почасовых отключений:
- 00:00−03:00
- 06:00−09:00
- 12:00−15:00
- 18:00−21:00
- 03:00−06:00
- 09:00−12:00
- 15:00−18:00
-
21:00—24:00″.
Черновцыоблэнерго опубликовали график стабилизационных отключений света на 2 декабря.
Черниговоблэнерго не публиковали обновленные графики на 2 декабря. «Напоминаем: перечень адресов, входящих в три группы отключений электроэнергии (туда внесено и дополнительное количество потребителей, которое было в двух группах графика „четыре через четыре“) находится на нашем сайте по ссылке. Более подробную информацию относительно конкретного адреса вы можете, как всегда, узнать с помощью наших ботов в Viber и Telegram», — говорится на их сайте.
Актуальная информация о Николаевской, Херсонской, временно оккупированных Луганской, Донецкой областях и АР Крым пока недоступна.