Гендиректор YASNO назвал «текущей реальностью» отключения в течение более 16 часов

19 января графики отключения электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут применяться на на всей территории Украины. По словам гендиректора YASNO, «текущей реальностью» является отключение в течение более 16 часов

Об отключении света 19 января сообщили в Укрэнерго.

Гендиректор YASNO Алексей Коваленко заявил, что Киев сейчас в режиме экстренных отключений — ориентировочно свет включают на три часа с перерывом 10 часов, но ситуация разная в разных районах и также есть много случаев аварий в домах.

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«Днепр и область живут по графику. Но не по тому графику, на который мы раньше просили ориентироваться. Ситуация в энергосистеме изменилась. Если раньше более 4 очередей означали экстренные отключения вне графика, то сейчас страна начинает жить в графиках в 4,5−5 очередей», — добавил гендиректор YASNO.

Он объяснил, что максимальные интервалы 7 часов без света — 3,5 часа со светом пока не актуальны и при ограничениях в 5 очередей из 6 отключения могут длиться более 16 часов, что является, по его словам, «текущей реальностью».

«Чем это лучше экстренных отключений, как сейчас в Киеве? Да, отсутствие света более 16 часов — это ужасно. И это не из-за энергетиков, а из-за циничных атак врага, который пытается создать гуманитарную катастрофу. Но даже такой жесткий график лучше полной непредсказуемости. Потому что есть ориентиры — понимание, когда свет должен появиться», — отметил Коваленко.

Он добавил, что сложно спрогнозировать, улучшится ли ситуация.

«Нам точно нужно пережить эти сильные морозы — с потеплением потребление должно уменьшиться. Впрочем, ключевой фактор — обстрелы энергетики. Их спрогнозировать невозможно», — констатировал гендиректор YASNO.

Российские удары по энергетике Украины — главное

15 января Служба безопасности Украины заявила, что с начала отопительного сезона в стране Россия нанесла 256 ударов ракетами и дронами по украинским энергообъектам и системе теплоснабжения. Такие атаки являются последовательной политикой Кремля, направленной на уничтожение украинского народа, подчеркнули в СБУ.

С начала октября 2025 года российские оккупанты целенаправленно атаковали 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей Украины. Также войска РФ нанесли 49 точечных ударов по тепловым электростанциям и 151 — по электроподстанциям в разных регионах Украины.

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Больше всего комбинированных ударов по энергосистеме зафиксировано в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.

14 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в энергетике введут режим чрезвычайной ситуации.