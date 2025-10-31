Последствия трех массированных ударов РФ: графики отключения света сегодня будут действовать во всех областях Украины
Графики отключения света в Украине будут действовать до конца суток 31 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
Во всех областях Украины в пятницу, 31 октября, действуют почасовые отключения света для населения объемом от 0,5 до трех очередей, сообщает НЭК Укрэнерго.
Ограничения связаны со сложной ситуацией в энергосистеме после трех российских массированных атак на энергетику Украины в течение октября, сказано в сообщении.
Графики отключения света будут действовать для населения и промышленности в течение всех суток.
Также Укрэнерго сообщило, что в результате ночных российских обстрелов фиксируются обесточивания в нескольких областях, аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Укрэнерго призывает украинцев экономно потреблять электроэнергию в течение дня.
Массированная атака на энергосистему Украины 30 октября — главное
Россия в ночь на 30 октября осуществила новую атаку на энергетическую систему Украины с использованием 705 ракет и дронов. Многочисленные взрывы прогремели в западных регионах. В Ивано-Франковской области в результате удара поврежден объект критической инфраструктуры, сообщалось о массированном ударе по Бурштыну.
Также критическая инфраструктура повреждена в Винницкой области, 4 пострадавших, погиб ребенок. Взрывы раздавались в Ладыжине, где расположена ТЭС. Во Львовской области под удар попали два объекта энергетики.
ДТЭК сообщала о серьезных повреждениях нескольких ТЭС в разных регионах Украины. В большинстве областей Украины вводили экстренные отключения света, которые впоследствии были отменены.