От 0,5 до 4 очередей. В Укрэнерго анонсировали ужесточение графиков отключения света 3 ноября

Во вторник, 3 ноября, в ряде областей Украины вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления — в объеме от 0,5 до 4 очередей.

Об этом сообщили представители Укрэнерго.

По их словам, 3 ноября ситуация будет выглядеть следующим образом:

00:00−23:59 — графики ограничения мощности для промышленности №

00:00−23:59 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (от 0,5 до 4 очередей).

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Причина введения ограничений — последствия массированных российских атак на энергообъекты, сообщили в Укрэнерго.

«Внимание! Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе», — подытожили энергетики.

1 ноября в Киеве также вводились аварийные отключения электроэнергии. В ДТЭК сообщали, что ситуация в энергосистеме столичного региона осложнилась, в частности, из-за повторного удара РФ по ТЭЦ 30 октября, а также в результате предыдущих обстрелов.

Позже в «Укрэнерго» уточнили, что 2 ноября в некоторых областях Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1,5 до 2,5 очереди)