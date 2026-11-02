От 0,5 до 4 очередей. В Укрэнерго анонсировали ужесточение графиков отключения света 3 ноября
Причина введения ограничений — последствия массированных российских атак на энергообъекты, сообщили в Укрэнерго (Фото: REUTERS/Stephane Mahe)
Во вторник, 3 ноября, в ряде областей Украины вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления — в объеме от 0,5 до 4 очередей.
Об этом сообщили представители Укрэнерго.
По их словам, 3 ноября ситуация будет выглядеть следующим образом:
- 00:00−23:59 — графики ограничения мощности для промышленности №
- 00:00−23:59 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (от 0,5 до 4 очередей).
Причина введения ограничений — последствия массированных российских атак на энергообъекты, сообщили в Укрэнерго.
«Внимание! Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе», — подытожили энергетики.
1 ноября в Киеве также вводились аварийные отключения электроэнергии. В ДТЭК сообщали, что ситуация в энергосистеме столичного региона осложнилась, в частности, из-за повторного удара РФ по ТЭЦ 30 октября, а также в результате предыдущих обстрелов.
Позже в «Укрэнерго» уточнили, что 2 ноября в некоторых областях Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1,5 до 2,5 очереди)