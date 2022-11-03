В 10 областях. Где в Украине не будет света 3 ноября — графики 3 ноября, 10:54 Киев вечерний до полномасштабного вторжения (Фото:unsplash/Eugene)

Рассказываем, что известно об отключении электроэнергии в Украине по состоянию на 3 ноября.

В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях продолжают действовать графики аварийных отключений (ГАО). Ограничения электроснабжения применены ко всем категориям потребителей, сообщили в НЭК Укрэнерго.

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Напомним, ГАВ не могут быть плановыми или спрогнозированными. Аварийные отключения происходят, когда выходит из строя какой-то элемент энергетической инфраструктуры. Они могут быть экстренными (связанные с военными действиями; могут быть применены, если из-за обстрелов будут повреждены или разрушены объекты энергетической инфраструктуры) или локальными аварийными, когда энергосети на конкретной ограниченной территории выходят из строя.

Для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях действуют графики почасовых отключений (ГПО) . В этом формате предоставить информацию о сроках отключения именно вашей улицы или района — обязанность местного оператора распределительных сетей (облэнерго).

Где будут отключения света 3 ноября

График отключений света в Киеве можно найти по ссылке на сайте ДТЭК.

Графики отключений света в Киевской области можно просмотреть в pdf-документе ниже.

Черниговоблэнерго график отключений света опубликовали в своем Facebook, а также объяснили, как им пользоваться.



Черниговоблэнерго – график отключений света / Фото: Черниговоблэнерго \ фейсбук

«Согласно этому графику, все потребители, подпадающие под отключение ( а это 75% от их общего количества), разделены на две группы. Для удобства в первую группу поместили потребителей 10 основных очередей графиков аварийных отключений. ( ГАВ), во вторую – потребителей 10 дополнительных очередей ГАВ. В нечетный день месяца первая группа будет отключена от электроснабжения с 5:00 до 9:00, с 13:00 до 17:00 и с 21:00 до 1:00, вторая — с 9:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00. В парный день месяца отключения будут применяться зеркально: первая группа будет отключена от электроснабжения с 9.00 до 13.00 и с 17.00 до 21.00, вторая — с 5.00 до 9.00, с 13.00 до 17.00 и с 21.00 до 1.00. Однако есть одно уточнение — возможно небольшое отклонение до 30 минут для переподключения электроснабжения между группами», — говорится в сообщении компании.

Найти список адресов, попавших в первую и вторую группу возможных отключений электроэнергии, можно по ссылке.

Более подробную информацию о конкретном адресе можно узнать с помощью ботов Чернгивоблэнерго в Viber и Telegram. Для этого нужно нажать на экране кнопку Сообщить о проблеме, затем Отсутствует напряжение и ответить на несколько вопросов бота.

График отключения света в Черкассах и области можно просмотреть по ссылке.

Харьковоблэнерго опубликовали график почасовых отключений, который актуален с 31 октября по 6 ноября.

Полтаваоблэнерго сообщила, что 3 ноября в Полтавской области введены ГПО и ГАО. С графиком плановых отключений можно ознакомиться по ссылке.

Сумыоблэнерго также сообщили, что 3 ноября в регионе применяются ГАО и ГБО. Более подробно об отключениях в области и городе можно узнать по ссылке.

Житомироблэнерго пока не публиковал актуальные графики отключения электроэнергии в регионе.

Напомним, ранее НВ рассказывал, как подготовиться и выжить при отключении электроэнергии зимой , а также о пяти способах сохранить тепло в доме без отопления.