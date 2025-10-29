Россияне ночью ударили по энергетическим объектам в трех областях: как сегодня будут отключать свет в Украине

29 октября, 10:49
Последствия российского удара по энергетическому объекту Одесской области, 29 октября 2025 года (Фото: Олег Кипер / Telegram)

Ночью в среду, 29 октября, российские войска ударили по энергетическим объектам Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

На месте ночных ударов продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме графики отключения света сегодня будут действовать с 08:00 до 22:00. Ограничения для промышленных потребителей запланированы на период 07:00 до 22:00, сказано в сообщении.

Укрэнерго добавило, что отключения света будут в нескольких регионах объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

Украинцев призывают к экономному потреблению электроэнергии в течение всего дня.

Ранее 29 октября сообщалось, что оккупанты осуществили массированный удар по Одесской области, есть попадание в объект ДТЭК, почти 27 000 потребителей остались без света.

Также Россия атаковала один из объектов критической инфраструктуры Чернигова.

Воздушные силы ВСУ отчитывались, что РФ атаковала страну ночью 126 ударными БпЛА, зафиксировано попадание 32 из них.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Война России против Украины Минэнерго Укрэнерго Отключения света Графики отключения света атаки России на энергосистему Энергетика

Поделиться:

