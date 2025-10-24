Россия ночью атаковала энергетические объекты трех областей, графики отключения света действуют в 12 регионах

Графики отключения света для населения и бизнеса действуют с 07:00 до 23:00 24 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Войска страны-агрессора России в ночь на пятницу, 24 октября, атаковали энергетические объекты Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областей. Графики отключения света сегодня будут действовать в период с 07:00 до 23:00.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго Украины.

Графики ограничений применяются в большинстве областей.

НЭК Укрэнерго уточнила, что отключения объемом от 1,5 до 2,5 очередей одновременно действуют в 12 регионах. Причиной являются последствия предыдущих российских обстрелов, в частности — массированной атаки на энергосистему 22 октября.

Также на всей территории Украины действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Инфографика: NV

Энергетики отметили, что в результате российских ударов сложной остается ситуация на Черниговщине. Из-за ночных обстрелов обесточены потребители в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Украинцев призвали рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.

Инфографика: NV

Ранее 24 октября сообщалось, что российские оккупанты атаковали энергетику Кировоградской области. Укрзализныця сообщала о задержке поездов в трех регионах из-за обстрелов.

Воздушные силы ВСУ писали, что армия РФ применила против Украины ночью 128 БпЛА, 72 из них были обезврежены.