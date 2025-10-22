Самая сложная ситуация с подачей электричества вследствие обстрелов РФ сложилась в Черниговской, Сумской, Харьковской и Одесской областях, заявили в Минэнерго (Фото: Рixabay.com)

В результате очередной атаки российских оккупантов по объектам украинской энергосистемы в ночь на 22 октября самая сложная ситуация с подачей электричества сложилась в Черниговской, Сумской, Харьковской и Одесской областях.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил первый замглавы Минэнергетики Украины Артем Некрасов.

«Что касается Черниговской области, то там снова атаковано несколько энергетических объектов, и поэтому остается без электричества около 140 тысяч потребителей. Ремонтные работы, к сожалению, затрудняются из-за непрерывных атак российских дронов», — сказал он.

Сложная ситуация в энергосистеме, по словам чиновника, сложилась и в Сумской области

«В Сумской области в результате очень массированного дронового удара тоже есть масштабные отключения потребителей. В обоих регионах выполнение аварийно-восстановительных работ пока затрудняется близостью к российской границе», — подытожил он.

Как заявил Некрасов, в целом ситуация в украинской энергосистеме «сложная, но контролируемая».

«Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики продолжают работать над восстановлением повреждений и стабилизацией энергоснабжения для населения», — подытожил чиновник.

В ночь на 22 октября (с 19:00 21 октября) РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Позднее представители Воздушных силы ВСУ сообщили, что РФ атаковала Украину:

405 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера ( беспилотники других типов), около 250 из них — шахеды;

беспилотники других типов), около 250 из них — шахеды; 11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23;

девятью крылатыми ракетами Искандер-К;

четырьмя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 Кинжал;

четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.

В конечном итоге, удалось уничтожить в ночь на 22 октября удалось уничтожить 349 вражеских целей, подытожили украинские офицеры.