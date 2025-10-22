На Черниговщине 140 тысяч потребителей без света: в каких регионах самая сложная ситуация после обстрелов РФ — Минэнерго
Самая сложная ситуация с подачей электричества вследствие обстрелов РФ сложилась в Черниговской, Сумской, Харьковской и Одесской областях, заявили в Минэнерго (Фото: Рixabay.com)
В результате очередной атаки российских оккупантов по объектам украинской энергосистемы в ночь на 22 октября самая сложная ситуация с подачей электричества сложилась в Черниговской, Сумской, Харьковской и Одесской областях.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил первый замглавы Минэнергетики Украины Артем Некрасов.
«Что касается Черниговской области, то там снова атаковано несколько энергетических объектов, и поэтому остается без электричества около 140 тысяч потребителей. Ремонтные работы, к сожалению, затрудняются из-за непрерывных атак российских дронов», — сказал он.
Сложная ситуация в энергосистеме, по словам чиновника, сложилась и в Сумской области
«В Сумской области в результате очень массированного дронового удара тоже есть масштабные отключения потребителей. В обоих регионах выполнение аварийно-восстановительных работ пока затрудняется близостью к российской границе», — подытожил он.
Как заявил Некрасов, в целом ситуация в украинской энергосистеме «сложная, но контролируемая».
«Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики продолжают работать над восстановлением повреждений и стабилизацией энергоснабжения для населения», — подытожил чиновник.
В ночь на 22 октября (с 19:00 21 октября) РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.
Позднее представители Воздушных силы ВСУ сообщили, что РФ атаковала Украину:
- 405 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов), около 250 из них — шахеды;
- 11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23;
- девятью крылатыми ракетами Искандер-К;
- четырьмя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 Кинжал;
- четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.
В конечном итоге, удалось уничтожить в ночь на 22 октября удалось уничтожить 349 вражеских целей, подытожили украинские офицеры.