В Укрэнерго рассказали о ситуации с графиками, аварийными отключениями света и импортом электроэнергии

В Украине пока нет аварийных графиков отключений электроэнергии , однако применяются графики ограничения мощности для промышленности.

Об этом в понедельник, 20 октября, в эфире телемарафона Єдині новини сообщил глава правления НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко.

По его словам, ситуация в энергосистеме постепенно улучшается.

«Наши коллеги, которые занимаются генерацией, восстанавливают объекты, и на текущий момент достаточно много объектов включено в работу. Продолжается работа по восстановлению», — заявил Зайченко.

Он также уточнил, что импорт электроэнергии для покрытия дефицита происходит каждый день, но он является недостаточным.

Кроме того, глава правления НЭК Укрэнерго подчеркнул, что риск новых отключений сохраняется.

«Риск возвращения [почасовых графиков] есть постоянно, потому что война не закончилась, атаки по объектам энергосистемы продолжаются. Но энергетики делают все возможное, чтобы таких графиков не было», — подчеркнул Виталий Зайченко.

Ранее 20 октября в Укрэнерго сообщали, что в результате очередных атак российских БпЛА на энергообъекты на утро обесточены потребители в нескольких областях. В частности, остается без света большая часть потребителей в Черниговской области.

«Во всех регионах Украины с 06:00 до 22:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей», — также отмечали в Укрэнерго.

Энергетики также призвали население к экономному потреблению электроэнергии.