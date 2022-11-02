Почасовые и аварийные отключения. В каких регионах Украины не будет света 2 ноября — графики 2 ноября, 12:02 Где в Украине не будет света 2 ноября (Фото:Харьковоблэнерго \ facebook)

Во вторник, 2 ноября, в Украине продолжают отключение электроэнергии для стабилизации поврежденных врагом систем и объектов инфраструктуры.

2 ноября с 6 часов утра в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны введены в действие графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Укрэнерго.

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«Графики почасовых отключений (ГПО) предполагают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области. Графики отключения именно в этом формате уже должны быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее», — напомнили в компании.



Графики по областям можно найти на сайтах распределительных компаний (облэнерго). Полный список по ссылке.

График почасовых отключений света в Киеве. Также его на своем сайте опубликовала КГГА. С графиком потенциальных отключений электроэнергии в Киевской области можно ознакомиться здесь.

График почасовых отключений был применен 2 ноября в Черкассах. ( с 8 утра) и области ( с 5 утра). С ними можно ознакомиться по ссылке .



В Полтавской области 2 ноября с 10:46 применили график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАО). Действие графика почасовых отключений (ГПО) временно прекращено.

В Житомироблэнерго, Черниговоблэнерго, Харьковоблэнерго и Сумыоблэнерго графики отключений 2 ноября пока не публиковали и не комментировали.

Напомним, ранее эксперт рассказал, возможен ли в Украине блекаут и имеет ли смысл экономия электроэнергии потребителями.