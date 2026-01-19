В нескольких областях Украины сегодня действуют аварийные отключения света

Пункт обогрева в Киеве во время отключения света, 17 января 2026 года (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

В нескольких областях Украины в понедельник, 19 января, ввели аварийные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме, сообщает НЭК Укрэнерго.

Графики обесточивания в регионах, где введены аварийные отключения, не действуют. Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения.

Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме, добавляет Укрэнерго и просит украинцев экономно использовать электроэнергию.

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Об аварийных обесточиваниях сообщили, в частности, облэнерго Сумской и Полтавской областей.

В ДТЭК 18 января сообщали, что аварийные отключения света продолжаются в Киеве и Киевской области.

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14 января президент Украины Владимир Зеленский объявил о режиме чрезвычайной ситуации в энергетике после массированного удара РФ 9 января. Был создан штаб, который будет координировать ситуацию с энергетикой в Киеве и регионе круглосуточно.