Пункт несокрушимости в Киеве, 12 января 2026 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

18 января на всей территории Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Объемы отключений в компании не уточняют, а их причиной называют последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины — последние новости

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17 января в ГУР Минобороны заявили, что Россия рассматривает возможность удара по подстанциям украинских атомных электростанций.

Отмечается, что оккупанты хотят таким образом заставить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования о прекращении войны.

«Россия рассматривает вариант атаковать стратегические объекты энергосистемы нашего государства — речь идет о подстанциях передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС», — говорится в посте ГУР.

По данным украинской разведки, по состоянию на середину января 2026 года Россия осуществила разведку десяти соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в девяти областях.

В декабре 2025 года гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что ситуация в энергосистеме Украины находится в худшем состоянии с сентября 2024 года, с момента, когда Международное агентство по атомной энергии начало мониторинг подстанций, критически важных для ядерной безопасности и защиты.

Гросси рассказывал, что миссия МАГАТЭ посещала более десяти подстанций — критически важных для обеспечения ядерной безопасности путем обеспечения АЭС электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других систем безопасности.

Гендиректор МАГАТЭ тогда констатировал, что ядерная безопасность на трех действующих АЭС на подконтрольной Украине территории остается под давлением из-за продолжающейся «военной деятельности» и связанного с ней повреждения инфраструктуры передачи энергии.

15 января Служба безопасности Украины заявила, что с начала отопительного сезона в стране Россия нанесла 256 ударов ракетами и дронами по украинским энергообъектам и системе теплоснабжения. Такие атаки являются последовательной политикой Кремля, направленной на уничтожение украинского народа, подчеркнули в СБУ.

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С начала октября 2025 года российские оккупанты целенаправленно атаковали 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей Украины. Также войска РФ нанесли 49 точечных ударов по тепловым электростанциям и 151 — по электроподстанциям в разных регионах Украины.

Больше всего комбинированных ударов по энергосистеме зафиксировано в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.

14 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в энергетике введут режим чрезвычайной ситуации.