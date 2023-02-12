Графики отключений вернутся с началом рабочей недели — ДТЭК

12 февраля, 18:35
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С понедельника в Украине вернутся к графикам отключений электричества (Фото:ДТЭК)

С понедельника в Украине вернутся к графикам отключений электричества (Фото:ДТЭК)

Увеличение генерации и снижение потребления из-за выходных и потепления позволили в воскресенье, 12 февраля, не отключать электричество в нескольких областях, но украинцам на рабочие дни нужно готовиться к возвращению графиков отключения.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

«Комбинация нескольких факторов позволяет сегодня, в конкретный день, не ограничивать потребление. Но завтра, когда будет рабочий день и больше потребления, будут применяться графики отключений», — сказал Сахарук в эфире телемарафона.

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Он объяснил, что увеличить генерацию позволили в частности возврат в систему ряд тепловых и атомных блоков, рост производства э/э солнечными станциями из-за благоприятных погодных условий, а также завершению ремонтов «благодаря титаническому труду энергетиков» сети.

Позитивную роль сыграло и потепление и продление светового дня, а также уменьшение потребления в связи с выходными днями.

В то же время Сахарук уточнил, что помимо балансовых отключений, то есть ограничений генерации, есть еще и сетевые ограничения, из-за которых в ряде областей могут и сейчас быть отключения.

«У нас остается много точек, сильно пострадавших в результате обстрелов и еще не отремонтированных полностью, например, Одесса, Киевщина Харьковщина, Запорожье», — отметил топ-менеджер ДТЭК.

https://www.youtube.com/watch?v=8Xbwc8iEek4&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8ICTV
Редактор: София Лазарова

Теги:   Электроэнергия ДТЭК Электричество Отключение Электроснабжение Отключения света Война России против Украины Графики отключения света

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