Графики отключений вернутся с началом рабочей недели — ДТЭК 12 февраля, 18:35 С понедельника в Украине вернутся к графикам отключений электричества (Фото:ДТЭК)

Увеличение генерации и снижение потребления из-за выходных и потепления позволили в воскресенье, 12 февраля, не отключать электричество в нескольких областях, но украинцам на рабочие дни нужно готовиться к возвращению графиков отключения.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

«Комбинация нескольких факторов позволяет сегодня, в конкретный день, не ограничивать потребление. Но завтра, когда будет рабочий день и больше потребления, будут применяться графики отключений», — сказал Сахарук в эфире телемарафона.

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Он объяснил, что увеличить генерацию позволили в частности возврат в систему ряд тепловых и атомных блоков, рост производства э/э солнечными станциями из-за благоприятных погодных условий, а также завершению ремонтов «благодаря титаническому труду энергетиков» сети.

Позитивную роль сыграло и потепление и продление светового дня, а также уменьшение потребления в связи с выходными днями.



В то же время Сахарук уточнил, что помимо балансовых отключений, то есть ограничений генерации, есть еще и сетевые ограничения, из-за которых в ряде областей могут и сейчас быть отключения.

«У нас остается много точек, сильно пострадавших в результате обстрелов и еще не отремонтированных полностью, например, Одесса, Киевщина Харьковщина, Запорожье», — отметил топ-менеджер ДТЭК.