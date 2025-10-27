В Укрэнерго объяснили, почему сегодня ввели аварийные графики отключения света

Компания Укрэнерго ввела аварийные отключения электроэнергии из-за увеличения потребления, которое возросло в результате облачной погоды. Об этом в понедельник, 27 октября, рассказал в эфире телемарафона Єдині новини глава компании Виталий Зайченко.

По его словам, на этот день были запланированы графики ограничения мощности для промышленных потребителей, однако они оказались неэффективными. Зайченко сообщил, что при планировании не учли повышенное потребление, вызванное отсутствием солнечной погоды в большинстве регионов Украины.

«Поэтому мы были вынуждены ввести графики аварийных отключений, которые со временем перейдут на почасовые, чтобы потребители понимали, по какому графику будут получать свет», — пояснили в Укрэнерго.

Зайченко заявил, что введенные ограничения будут касаться только периодов пиковой нагрузки энергосистемы — с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00.

Он отметил, что отключения не будут продолжаться круглосуточно, поскольку дефицит мощности наблюдается только в определенные часы. В остальное время, по его словам, Укрэнерго рассчитывает обеспечить всех потребителей электроэнергией без перебоев.

В Киеве и ряде украинских регионов утром в понедельник, 27 октября, ввели графики отключения света вместо экстренных ограничений. В 10:30 ДТЭК сообщила об отмене экстренных отключений и переходе к графикам на Днепропетровщине. Сумыоблэнерго также написали о введении графиков ограничений.

26 октября компания Укрэнерго не прогнозировала ограничения для бытовых потребителей. Зато в НЭК сообщали о запланированных отключениях для промышленности.

Ночью 27 октября российские оккупанты атаковали объекты энергетики Сумской области, часть Сумской громады осталась без света, сообщали в ОВА.