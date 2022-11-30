В Кабмине поручили проверить, насколько облэнерго соблюдают графики отключений

30 ноября, 20:44
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Отключения света в Украине после атак страны-террориста РФ (Фото:Leah Millis/Reuters)

Отключения света в Украине после атак страны-террориста РФ (Фото:Leah Millis/Reuters)

Инспекторы будут проверять, как облэнерго соблюдают графики отключений света в Украине после российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Как сообщает пресс-служба правительства, мониторинг проведет Державная инспекция энергетического надзора по поручению Министерства энергетики. Инспекторы проверят, насколько корректно применяются графики отключений и соблюдают ли операторы «сроки и продолжительность». Также будет проверяться состояние оборудования системной противоаварийной автоматики.

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После проверок Минэнерго собирается издать указ о внеплановых проверках на объектах энергетики во время военного положения.

"…Важно, чтобы все энергетические компании, операторы систем распределения работали слаженно и ответственно. Графики отключений электроэнергии должны быть составлены и применяться в соответствии с требованиями действующего законодательства и максимально, насколько это возможно, учитывать нужды потребителей. Операторы систем распределения должны четко соблюдать эти графики при отсутствии аварийных и экстренных ситуаций", — сказал министр энергетики Герман Галущенко.

В компании Укрэнерго днем 30 ноября сообщили, что дефицит мощности в украинской энергосистеме сократился до 27%.

Ранее Герман Галущенко говорил, что ситуация с энергетикой в Украине улучшается с каждым днем и, если не будет новых обстрелов, можно будет сократить продолжительность отключения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 29 ноября заявлял, что после российских ударов дефицит в энергосистеме составляет 30%, для населения в каждой области остается 50−60% на покрытие потребностей. Сейчас этого достаточно, чтобы давать людям свет по пять-шесть часов в день.

https://www.youtube.com/embed/huidqZyD78c
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Энергетика Электричество Минэнерго Отключения света Облэнерго Энергосистема Проверки Герман Галущенко Война России против Украины

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