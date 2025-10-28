РФ атаковала объекты энергетической инфраструктуры Черниговской и Донецкой областей. Об этом во вторник, 28 октября, сообщили в Министерстве энергетики.

Как отметили в ведомстве, графики почасовых отключений будут действовать в нескольких регионах Украины с 08:00 до 22:00.

Кроме того, в отдельных регионах с 07:00 до 22:00 будут применять графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения, отметили в ведомстве. Об изменениях в энергоснабжении можно узнать на страницах облэнерго вашего региона.

Войска страны-агрессора РФ в ночь на 28 октября атаковали дронами Черниговскую область, в результате чего на местах попаданий вспыхнули пожары. Как сообщили в Черниговском городском совете, ночью враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры Чернигова.