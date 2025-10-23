Графики отключения света для населения и бизнеса сегодня действуют в 12 областях Украины

Город Чернигов при отключении света 21 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

В 12 регионах Украины в четверг, 23 октября, в период с 07:00 до 23:00 действуют графики почасовых отключений электроэнергии объемом до трех очередей одновременно, сообщает НЭК Укрэнерго.

Также в 12 областях работают графики отключений для промышленности и бизнеса.

Компания пояснила, что ограничения вынужденно применяются из-за последствий предыдущих российских обстрелов энергосистемы, в том числе массированной атаки 22 октября.

По данным Укрэнерго, в результате новых обстрелов утром 23 октября фиксируются обесточивание в Харьковской и Черниговской областях. Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, говорится в сообщении.

Украинцев призвали экономно использовать электроэнергию в течение дня до 23:00.

22 октября Минэнерго сообщило, что Россия совершила новую массированную атаку ракетами и дронами на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, в Полтавской области повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе, сообщает ОВА.

Инфографика: NV

Также РФ ударила по Киеву. В нескольких районах сообщалось о попадании и пожарах, в том числе в многоэтажные дома, погибли два человека, 30 — пострадали.

В Запорожье в результате ночной атаки 2000 потребителей были без света. Сообщалось о пожаре в многоэтажке, 13 пострадавших.

Укрэнерго вводило аварийные отключения света в Киеве и большинстве областей Украины 22 октября.