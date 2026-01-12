В ДТЭК опубликовали графики отключений света для части Киева и Днепропетровской области на 13 января

Компания ДТЭК опубликовала графики отключения электроэнергии на вторник, 13 января, для части Киева и Днепропетровской области.

Их обнародовали в Telegram-канале компании.

Ранее в НЭК Укрэнерго предупредили, что 13 января по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей из-за российских атак на энергообъекты.

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На Левом берегу, а также в Голосеевском и Печерском районах Киева действуют экстренные отключения. Дома имеют 3−5 часов со светом и 7−12 — без.

Графики для столицы на 13 января будут такими:

Инфографика: ДТЭК

Инфографика: ДТЭК

Графики для Днепропетровской области будут такими:

Инфографика: ДТЭК

Инфографика: ДТЭК

Ночью 9 января Россия нанесла массированный удар по Киеву, в результате чего четыре человека погибли, в том числе медик, и более 20 — пострадали. В городе возникли перебои с электро-, теплоснабжением и подачей воды. Без света были 417 тысяч семей. Городской голова Киева Виталий Кличко сообщал, что половина многоквартирных домов Киева осталась без отопления, и призвал жителей по возможности выехать из города.

Вечером 12 января Кличко заявил, что в Киеве без отопления остаются почти 800 домов в Печерском, части Голосеевского и Соломенского районов.

Также 12 января в Киеве ввели экстренные отключения света из-за перегрузки инфраструктуры. Премьер Юлия Свириденко сообщала, что самая сложная ситуация в энергосистеме страны остается в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности в Бориспольском и Броварском районах.

Вечером 12 января компания ДТЭК заявила, что в Киеве энергетики снова подключили к энергосистеме все дома, которые остались без электричества в результате массированной атаки РФ 9 января.