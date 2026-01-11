ДТЭК опубликовала графики отключений света для Киева, Киевской и Днепропетровской областей на 12 января

Энергетическая компания ДТЭК опубликовала графики отключения электроэнергии на 12 января для Киева, Киевской и Днепропетровской областей.

Графики опубликовали в Telegram-канале компании.

Ранее в НЭК Укрэнерго предупредили, что 12 января по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей из-за российских атак на энергообъекты.

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В Киеве в части Печерского, Голосеевского районов и на Левом береге продолжаются экстренные отключения, графики там не действуют. Графики для столицы на 12 января будут такими:

Инфографика: ДТЕК

Инфографика: ДТЕК

В части Бориспольского и Броварского районов Киевской области тоже действуют экстренные отключения. Графики для Киевской области 12 января будут такими:

Инфографика: ДТЕК

Инфографика: ДТЕК

Графики для Днепропетровской области будут такими:

Инфографика: ДТЕК

Инфографика: ДТЕК

Ранее в ДТЭК заявили, что у части жителей Киева может не быть света долгое время из-за большого количества точечных аварий. По состоянию на 17:00 энергетики фиксировали более 200 обращений.

В ГСЧС сообщили, что в одном из районов Киева установили пять генераторов, благодаря чему обеспечили электроэнергией 20 жилых домов и поликлинику.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 января сказал, что в Киеве продолжаются ремонты после российского удара 9 января, главная задача — восстановить электрику для всех домов. В Киевской области работают почти 200 ремонтных бригад, самая сложная ситуация в Броварах, Василькове, Фастове и Борисполе.

Энергетики также продолжают работу в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и других областях. Зеленский добавил, что страна-агрессор Россия пытается воспользоваться зимними морозами.