Три очереди вместо четырех. В Укрэнерго анонсировали смягчение графиков отключения света 12 ноября

12 ноября в Украине для всех категорий потребителей будут применяться графики почасовых отключений (от одной до трёх очередей) (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

В четверг, 12 ноября, в ряде областей Украины будут круглосуточно действовать плановые отключения электроэнергии — от одной до трех очередей.

Об этом 11 ноября сообщается в официальном канале Укрэнерго в Telegram.

Как сообщили энергетики, ситуация будет выглядеть следующим образом:

для промышленности — графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений (от одной до трёх очередей).

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«Причина — последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев», — заявили в Укрэнерго.

Перед этим в ноябре почти каждый день действовало до четырех очередей отключений.

Ранее в Укрэнерго поясняли, что когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений.

7 ноября россияне нанесли удар по одному из энергетических объектов ДТЭК в Киевской области. В результате обстрела часть Броварского района осталась без электроэнергии. Разрушения объекта значительные, восстановление займет время, заявили в ДТЭК.

Минэнерго ранее сообщало, что в результате массированного удара РФ по ряду объектов энергетики Украины 7 ноября произошли отключения электроэнергии в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Житомирской и Харьковской областях. Многие объекты энергетики в Киеве и области получили значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Киевской области был нанесён удар по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.

Ночью 11 ноября Россия атаковала шесть крупных электроподстанций в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях. Также войска РФ атаковали предприятие теплоснабжения в Кривом Роге, в результате чего возникли перебои с подачей тепла в жилые дома.

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11 ноября в КП Киевгорсвет сообщили, что временно будут отключать наружное освещение из-за дефицита электроэнергии. Исключение составляют только шкафы наружного освещения, от которых питаются средства оповещения. В таких случаях освещение будет включаться только при наличии электроэнергии — с момента её восстановления и до 22:00, заявили в коммунальном предприятии.