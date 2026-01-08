В ДТЭК опубликовали графики отключений на 9 января для Киева, Киевской и Днепропетровской областей

Ранее Укрэнерго сообщало, что 9 января во всех регионах Украины будут действовать ограничения для бытовых и промышленных потребителей (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Компания ДТЭК опубликовала графики почасовых отключений электроэнергии на 9 января, для Киева, а также Киевской и Днепропетровской областей.

Об этом 8 января сообщили в Telegram-канале компании.

Ранее Укрэнерго сообщало, что 7 января во всех регионах Украины будут действовать ограничения для бытовых и промышленных потребителей.

Реклама

Графики для Киева будут такими:

Фото: t.me/dtek_ua

Фото: t.me/dtek_ua

Графики для Киевской области будут такими:

Фото: t.me/dtek_ua

Фото: t.me/dtek_ua

Графики для Днепропетровской области будут такими:

Фото: https://t.me/dtek_ua

Фото: t.me/dtek_ua

Войска страны-агрессора России в ночь на 8 января атаковали Украину 97 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 70 из них — шахеды.

В результате атаки зафиксировано попадание 27 беспилотников на 13 локациях, а также падение сбитых целей и обломков — на одной локации, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

6 января из-за повреждения энергетической инфраструктуры в Харьковской, Полтавской и Сумской областях применяли графики аварийных отключений электроэнергии.

Также компания Укрэнерго сообщала, что Славутич в Черниговской области почти полностью остался без электроснабжения из-за повреждения энергосети.