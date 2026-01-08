В ДТЭК опубликовали графики отключений на 9 января для Киева, Киевской и Днепропетровской областей
Ранее Укрэнерго сообщало, что 9 января во всех регионах Украины будут действовать ограничения для бытовых и промышленных потребителей (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
Компания ДТЭК опубликовала графики почасовых отключений электроэнергии на 9 января, для Киева, а также Киевской и Днепропетровской областей.
Об этом 8 января сообщили в Telegram-канале компании.
Ранее Укрэнерго сообщало, что 7 января во всех регионах Украины будут действовать ограничения для бытовых и промышленных потребителей.
Графики для Киева будут такими:
Графики для Киевской области будут такими:
Графики для Днепропетровской области будут такими:
Войска страны-агрессора России в ночь на 8 января атаковали Украину 97 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 70 из них — шахеды.
В результате атаки зафиксировано попадание 27 беспилотников на 13 локациях, а также падение сбитых целей и обломков — на одной локации, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
6 января из-за повреждения энергетической инфраструктуры в Харьковской, Полтавской и Сумской областях применяли графики аварийных отключений электроэнергии.
Также компания Укрэнерго сообщала, что Славутич в Черниговской области почти полностью остался без электроснабжения из-за повреждения энергосети.