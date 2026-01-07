В ДТЭК опубликовали графики отключений на 8 января для Киева и двух областей

В ДТЭК обнародовали графики на 8 января (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Компания ДТЭК опубликовала графики почасовых отключений электроэнергии на четверг, 8 января, для Киева, а также Киевской и Днепропетровской областей.

Их обнародовали в Telegram-канале компании.

Обновлено в 22:50. В ДТЭК сообщили, что в Днепропетровской области действуют аварийные отключения света.

Ранее Укрэнерго сообщало, что 8 января во всех регионах Украины будут действовать ограничения для бытовых и промышленных потребителей.

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Графики для Киева будут такими:

Инфографика: ДТЭК

Инфографика: ДТЭК

Графики для Киевщины будут такими:

Инфографика: ДТЭК

Инфографика: ДТЭК

Графики для Днепропетровской области будут такими:

Инфографика: ДТЭК

Инфографика: ДТЭК

7 января премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что с завтрашнего дня в Украине ожидается ухудшение погодных условий: температура ночью будет достигать до -20°C, днем -10°C. В связи с этим возможны дополнительные отключения света вне графиков.