ДТЭК опубликовал графики отключений на 20 января для Днепропетровской и Одесской областей

ДТЭК опубликовал графики почасовых отключений электроэнергии на вторник, 20 января, для Днепропетровской и Одесской областей.

Графики обнародовали на официальном Telegram-канале компании.

В Укрэнерго сообщали, что 20 января во всех регионах Украины будут применяться ограничения для бытовых и промышленных потребителей.

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Для Днепропетровской области графики будут такими:

Инфографика: ДТЭК / Telegram

Инфографика: ДТЭК / Telegram

Для Одесской области графики будут действовать так:

Инфографика: ДТЭК / Telegram

Инфографика: ДТЭК / Telegram

Ранее в Укрэнерго сообщили, что 19 января в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме. Об аварийных обесточиваниях сообщили, в частности облэнерго Сумской и Полтавской областей.

Также в Черниговоблэнерго сообщали, что в течение ночи 19 января российские войска повредили пять важных энергообъектов в Черниговской области. Были обесточены десятки тысяч потребителей.

Кроме этого, россияне в ночь на 19 января нанесли удары по энергетическому объекту ДТЭК в Одессе. Из-за обстрелов без электроснабжения остались 30,8 тысяч семей, сообщали в компании.

17 января в Минэнерго заявили, что самая сложная ситуация с электроснабжением в Украине сейчас наблюдается в Киеве и в Киевской области. В Киеве до сих пор продолжаются экстренные отключения электроэнергии из-за вражеских обстрелов.

Гендиректор компании YASNO Алексей Коваленко 18 января сообщил, что сейчас Украина начинает жить по графикам в 4,5−5 очередей.

Он пояснил, что максимальные интервалы 7 часов без света — 3,5 часа со светом пока неактуальны и при ограничениях в 5 очередей из 6 отключения могут длиться более 16 часов, что является, по его словам, «текущей реальностью».