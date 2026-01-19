ДТЭК опубликовал графики отключений на 20 января для Днепропетровской и Одесской областей
В ДТЭК обнародовали графики на 20 января (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
ДТЭК опубликовал графики почасовых отключений электроэнергии на вторник, 20 января, для Днепропетровской и Одесской областей.
Графики обнародовали на официальном Telegram-канале компании.
В Укрэнерго сообщали, что 20 января во всех регионах Украины будут применяться ограничения для бытовых и промышленных потребителей.
Для Днепропетровской области графики будут такими:
Для Одесской области графики будут действовать так:
Ранее в Укрэнерго сообщили, что 19 января в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме. Об аварийных обесточиваниях сообщили, в частности облэнерго Сумской и Полтавской областей.
Также в Черниговоблэнерго сообщали, что в течение ночи 19 января российские войска повредили пять важных энергообъектов в Черниговской области. Были обесточены десятки тысяч потребителей.
Кроме этого, россияне в ночь на 19 января нанесли удары по энергетическому объекту ДТЭК в Одессе. Из-за обстрелов без электроснабжения остались 30,8 тысяч семей, сообщали в компании.
17 января в Минэнерго заявили, что самая сложная ситуация с электроснабжением в Украине сейчас наблюдается в Киеве и в Киевской области. В Киеве до сих пор продолжаются экстренные отключения электроэнергии из-за вражеских обстрелов.
Гендиректор компании YASNO Алексей Коваленко 18 января сообщил, что сейчас Украина начинает жить по графикам в 4,5−5 очередей.
Он пояснил, что максимальные интервалы 7 часов без света — 3,5 часа со светом пока неактуальны и при ограничениях в 5 очередей из 6 отключения могут длиться более 16 часов, что является, по его словам, «текущей реальностью».