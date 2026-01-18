ДТЭК опубликовал графики отключений на понедельник для Днепропетровской и Одесской областей

ДТЭК опубликовал графики почасовых отключений электроэнергии на понедельник, 19 января, для Днепропетровской и Одесской областей.

Графики появились на официальном Telegram-канале компании.

В Укрэнерго сообщали, что 19 января во всех регионах Украины будут применяться ограничения для бытовых и промышленных потребителей.

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Для Днепропетровской области графики будут действовать так:

Инфографика: ДТЭК / Telegram

Инфографика: ДТЭК / Telegram

Для Одесской области график будет таким:

Инфографика: ДТЭК / Telegram

Инфографика: ДТЭК / Telegram

17 января в Минэнерго сообщили, что самая сложная ситуация с электроснабжением в Украине сейчас наблюдается в Киеве и в Киевской области. В Киеве до сих пор продолжаются экстренные отключения электроэнергии из-за вражеских обстрелов.

В ДТЭК сообщали, что сейчас киевляне находятся три часа со светом, и около 10 часов — без. В компании подчеркнули, что энергосистема функционирует в аварийном режиме, поэтому время наличия электроэнергии может меняться в зависимости от состояния сетей и масштаба повреждений.

По решению правительства в Киеве ослабили комендантский час — ночью людям разрешили следовать к пунктам несокрушимости, также разрешена работа такси. В учебных заведениях города продлили каникулы до 1 февраля.

14 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев недостаточно подготовился к кризисным ситуациям. Он также объявил, что в энергетике введут режим чрезвычайной ситуации.

Позже создали штаб, который координирует ситуацию с энергетикой в столице круглосуточно.