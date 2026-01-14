ДТЭК опубликовала графики отключений на 15 января для Киевской и Днепропетровской областей
В ДТЭК опубликовали графики на 15 января (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
ДТЭК опубликовала графики почасовых отключений электроэнергии на четверг, 15 января, для Киевской и Днепропетровской областей.
Графики появились на Telegram-канале компании.
В Укрэнерго сообщали, что 15 января во всех регионах Украины будут действовать ограничения для бытовых и промышленных потребителей.
Графики для Киевской области будут такими:
В ДТЭК отметили, что в части Броварского и Бориспольского районов Киевской области продолжаются экстренные отключения.
Графики для Днепропетровской области будут действовать так:
Как сообщали в Укрэнерго, причиной введения графиков являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Утром 13 января в Киеве по команде Укрэнерго действуют аварийные отключения электроэнергии, вызванные повреждением инфраструктуры в результате ночной атаки РФ.
В ночь на вторник и утром 13 января Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область, а также другие регионы Украины шахедами и ракетами, как баллистическими, так и крылатыми.
Мэр Киева Виталий Кличко 13 января заявлял, что городу не хватает электроэнергии даже для критической инфраструктуры.
14 января Минэнерго сообщило, что в Киеве и Киевской области самая сложная ситуация в энергосистеме, из-за чего применяются сетевые ограничения.
Тогда же новоназначенный министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Киев был значительно хуже подготовлен к российским атакам на энергосистему, чем Харьков, и поэтому приходится принимать кризисные меры.
Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Киев недостаточно подготовился к кризисным ситуациям в энергетике. Он сообщил, что в энергетике введут режим чрезвычайной ситуации и создадут штаб, который будет координировать ситуацию с энергетикой в Киеве.
По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, при отсутствии масштабных атак России с вечера четверга, 15 января, ожидается смягчение графиков отключений электроэнергии в Киеве.