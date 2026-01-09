В ДТЭК опубликовали графики отключений на 10 января для Киевской и Днепропетровской областей

9 января, 21:41
Google Читайте NV в Google
В ДТЭК обнародовали графики отключения света на 10 января (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

В ДТЭК обнародовали графики отключения света на 10 января (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Компания ДТЭК опубликовала графики почасовых отключений электроэнергии на 10 января для Киевской и Днепропетровской областей.

Графики обнародовали в Telegram-канале компании.

Ранее Укрэнерго сообщало, что 10 января во всех регионах Украины будут действовать ограничения для бытовых и промышленных потребителей.

Реклама

Графики для Киевщины будут такими:

t.me/dtek_ua
Фото: t.me/dtek_ua
t.me/dtek_ua
Фото: t.me/dtek_ua

Графики для Днепропетровской области будут такими:

t.me/dtek_ua
Фото: t.me/dtek_ua
t.me/dtek_ua
Фото: t.me/dtek_ua

Как ранее сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, до конца 9 января планируется переход к плановым графикам отключения света по всей столице,

Читайте также:
Зеленский: РФ пытается полностью «выключить» города, местные власти должны готовиться к противодействию, а не убегать от проблем

В ночь на 9 января российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. В Киеве раздавались взрывы, враг бил по столице шахедами, баллистическими и крылатыми ракетами. В шести районах города зафиксированы повреждения, пока известно о четырех погибших.

Виталий Кличко после атаки заявил, что половина многоквартирных домов Киева осталась без отопления, и призвал тех, у кого есть такая возможность, временно выехать за город.

Впоследствии Кличко заявил, что в Киеве восстановили отопление жителям 1083 жилых домов в Подольском, Оболонском и Дарницком районах.

По данным Воздушных сил, ночью Россия запустила по Украине 242 дрона и 36 ракет, одна из которых — баллистическая ракета средней дальности с полигона Капустин Яр Астраханской области.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что войска РФ ночью нанесли удар по Украине с использованием ракеты средней дальности Орешник.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   ДТЭК Отключение Отключения света Графики отключения света

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies