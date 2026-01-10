Нестабильная ситуация в энергетике: в Киеве вводили экстренные отключения света, останавливали подачу воды и тепла, работу метро ограничили

Поврежденный дом после российского удара ракетами и дронами по Киеву 9 января 2026 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киеве и Киевской области в субботу, 10 января, по решению Укрэнерго вводили экстренные отключения света. Работу систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта в столице полностью останавливали.

14:29. Метрополитен Киева работает с увеличенными интервалами между поездами — 10−12 минут на всех трех линиях, пишет КГГА. Указанные изменения ввели в связи со сложной энергетической ситуацией в городе.

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14:22. На левом берегу Киева для стабилизации энергосистемы временно не будет работать весь электротранспорт, его движение будет продублировано автобусными маршрутами, сообщает КГГА.

«Электроэнергия, которая ранее использовалась для питания электротранспорта левого берега, перенаправлена на обеспечение работы критически важных для жизнеобеспечения города объектов инфраструктуры», — сказано в сообщении.

На правом берегу электротранспорт работает, но с отклонением от графиков, пишет КГГА.

13:08. ДТЭК сообщает, что на правом берегу Киева (кроме Голосеевского и Печерского районов) отменены экстренные отключения света. Также к графикам обесточиваний возвращается Киевская область, кроме Бориспольского и Броварского районов.

13:02. Энергетики оперативно устранили причину введения аварийных отключений в Киеве и нескольких областях. Сейчас потребители г. Киев, Киевской, Житомирской и Полтавской областей постепенно возвращаются к почасовым отключениям по графикам, сообщает Укрэнерго. На Левобережье Киевской области и в отдельных районах Киева аварийные отключения продолжат применяться из-за последствий массированного удара РФ 9 января.

12:39. Минэнерго заявляет, что в Киеве и Киевской области удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением. В Бориспольском и Броварском районах области продолжают действовать экстренные отключения. Остальные районы постепенно возвращаются к графикам отключений, говорится в сообщении.

12:36. Руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал, что была проблема на одном из звеньев энергосистемы, из-за чего ввели экстренные отключения электроэнергии. Сейчас специалисты уже решили проблему, поэтому общее питание восстанавливается. Это позволит частично снять экстренные отключения, указал он.

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Обновлено в 12:16. Городская администрация добавила, что из-за нестабильной ситуации в энергосистеме временно остановился электротранспорт на левом и правом берегах столицы.

Киевпастранс запускает дублирующие автобусные маршруты. В частности, вместо Борщаговского скоростного трамвая будет курсировать автобусный маршрут № 3-Т — ул. Старовокзальная — Кольцевая дорога.

ДТЭК напомнила, что во время аварийных обесточиваний графики не действуют.

Утром 10 января ДТЭК сообщала об экстренных отключениях на левом берегу Киева и в Голосеевском и Печерском районах. В других частях столицы действовали почасовые графики.

Энергетики вернули свет для 588 тысяч семей в городе после массированного российского обстрела ночью 9 января. Около 60 тысяч домов на левом берегу столицы в субботу остаются обесточенными.

Удар РФ по Киеву 9 января — главное

Ночью в пятницу Россия осуществила массированный удар по Киеву, в результате чего четыре человека погибли, в том числе медик, и более 20 — пострадали.

В городе возникли перебои с электро-, теплоснабжением и подачей воды. Без света были 417 тысяч семей. Мэр Виталий Кличко сообщал, что половина многоквартирных домов Киева, почти 6 тысяч, осталась без отопления, он призвал жителей по возможности уехать из города.

Ближе к вечеру 9 января мэр сообщил о восстановлении отопления жителям 1083 жилых домов в Подольском, Оболонском и Дарницком районах.