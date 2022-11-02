Аварийное отключение электричества: когда и зачем применяют графики 2 ноября, 12:39 Зачем применяют графики аварийного отключения электричества (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Опубликовано разъяснение о применении графиков аварийного отключения электроэнергии в Украине после массированных ракетных ударов РФ.

В пресс-службе Госэнергонадзора отметили, что графики нужны для балансировки украинской энергосистемы.

«Для того чтобы сеть была сбалансированной, объем потребленной электроэнергии в определенный момент времени должен быть равен объему произведенной. В сети энергия не сохраняется. Если потребляют меньше энергии, чем производят, частота (50 Гц) повышается, если наоборот — падает. Оба дисбаланса оказывают пагубное влияние на сети и оборудование производителей, поставщиков и потребителей электроэнергии», — говорится в сообщении.

Видео дня

График аварийных отключений, который применен оператором системы передачи, — это отключение потребителей из-за дефицита объемов электроэнергии. Это перечень электрических адресов (узлов электросетей), к которым могут быть применены отключения в случае получения соответствующего указания от НЭК Укрэнерго.

График вводится операторами систем передачи (облэнерго) в течение 15 минут после получения соответствующего распоряжения Укрэнерго. Его вводят принудительно во избежание полного отключения от энергоснабжения крупного региона или для предотвращения автоматического и неконтролируемого обесточивания региона (блэкаута).

Решение о возобновлении электроснабжения также принимает Укрэнерго. Только после получения распоряжения регионального диспетчера специалисты облэнерго могут возобновить распределение электроэнергии.

Сообщения о применении графиков аварийных отключений нельзя обнародовать заранее — это аварийная мера и информация о причинах применения такой меры, его начале, окончании и другие сведения, являются информацией с ограниченным доступом в период военного положения.

При отключении электроэнергии в одном здании электроснабжение может не прекращаться в соседнем. Поскольку разные дома и даже подъезды одного дома могут быть питаться от разных линий электропередачи. Энергетики чередуют линии отключения. Но если какие-то дома не выключаются совсем, то это свидетельствует о наличии на линии, питающей эти дома, объектов критической инфраструктуры, например, больницы, водоканала и т. п.

Как отмечается в разъяснении, даже если в течение целого дня отсутствовало электроснабжение, все равно необходимо снизить потребление электроэнергии в пиковые часы. Поскольку, если не соблюдать режим максимальной экономии, страна рискует остаться в темноте.

«Отключения необходимы для стабилизации энергосистемы Украины. Они не дают случиться более масштабным и хаотическим аварийным отключениям, на устранение которых потребуется достаточно много времени», — говорится в сообщении.

Украинцев призывают уменьшить потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы в промежутке между 17:00 и 22:00, а лучше — до 23:00. В этот период рекомендуется не пользоваться: электрообогревателями, теплым полом, бойлерами, электрическими сушилками, кухонными электроплитами, микроволновками, стиральными машинами, электрическими духовыми шкафами, электрочайниками, утюгами, посудомоечными машинами, кондиционерами и т. п.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты серьезно повредили около 40% энергетической инфраструктуры Украины.

31 октября Россия совершила новую массированную ракетную атаку на всю территорию Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в десяти регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов — энергетические. Из 55 запущенных оккупантами ракет 45 сбили силы ПВО.