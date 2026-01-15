ДТЭК опубликовала графики отключений света для Киевской области

В ДТЭК опубликовали графики на 16 января (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Энергетическая компания ДТЭК опубликовала графики отключения электроэнергии на 16 января для Киевской области.

Графики опубликовали в Telegram-канале компании.

График отключения света для Киевской области на 16 января следующий:

Фото: ДТЭК

Фото: ДТЭК

Как сообщали в Укрэнерго, причиной введения графиков являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

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В ночь на вторник и утром 13 января Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область, а также другие регионы Украины шахедами и ракетами, как баллистическими, так и крылатыми.

Мэр Киева Виталий Кличко 13 января заявлял, что городу не хватает электроэнергии даже для критической инфраструктуры.

14 января Минэнерго сообщило, что в Киеве и Киевской области самая сложная ситуация в энергосистеме, из-за чего применяются сетевые ограничения.

Тогда же новоназначенный министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Киев был значительно хуже подготовлен к российским атакам на энергосистему, чем Харьков, и поэтому приходится принимать кризисные меры.