В Николаевской области отменены аварийные отключения электроэнергии, Ким обнародовал график почасовых

В Николаевской области 30 октября будет действовать график почасовых отключений, предупредил глава ОВА Виталий Ким (Фото: Teun Voeten / Sipa USA via Reuters Connect)

В Николаевской области с 8:00 четверга, 30 октября, начал действовать график почасовых отключений (ГПО).

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Вследствие массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, в области с 08:00 отменяется график аварийных отключений. Вместо этого вводится график почасовых отключений», — говорится в сообщении Кима.

По его словам, сейчас график ГПО такой: 08:00 — 10:00 — две очереди; 10:00 — 14:00 — одна очередь; 14:00 — 19:00 — две очереди.

С ночи войска страны-агрессора России атакуют Украину дронами и ракетами. Многочисленные взрывы прозвучали в западных регионах — в Ивано-Франковской, Львовской, в Тернопольской, Винницкой и других областях.

В Запорожье в результате российского удара разрушено несколько этажей общежития, по меньшей мере 11 пострадавших, среди них шестеро детей в возрасте от трех до шести лет.

В результате атаки РФ на энергетическую инфраструктуру во всех регионах введены меры ограничения потребления, предупредили в Укрэнерго.