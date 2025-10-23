В Черниговской области действуют почасовые отключения электроэнергии: где узнать, когда появится свет

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в результате российских атак на энергетику Украины в части областей применяются графики почасовых отключений . В Черниговской области в четверг, 23 октября, графики действуют с 07:00 до 23:00, сообщили в Укрэнерго.

АО Черниговоблэнерго опубликовало график отключений электроэнергии на 23 октября. Там предупредили, что если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться.

Реклама

Проверить информацию относительно очередей отключений и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

на сайте Черниговоблэнерго - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts ;

в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber ;

в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot .

Как сообщили в Укрэнерго, из-за последствий предыдущих российских обстрелов, в том числе массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему 22 октября — 23 октября с 07:00 до 23:00 в 12 регионах применяются графики почасовых отключений объемом до трех очередей одновременно. Также в то же время в тех же областях действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Потребление электроэнергии в Украине остается высоким. По состоянию на 6.00 23 октября оно было на том же уровне, что и в это время предыдущего дня.

22 октября суточный максимум потребления пришелся на вечер и оказался на 7,1% ниже показателя 21 октября. Снижение в Укрэнерго связывают с необходимостью применять повременные отключения в большинстве регионов страны.

«Необходимость в экономном потреблении электроэнергии пока сохраняется. Если сейчас у вас есть электроэнергия — пожалуйста, максимально ограничьте использование мощных электроприборов до 23:00», — отметили в компании.

Ранее в Черниговской ОВА сообщили, что российские войска нанесли удар по энергообъекту в Новгород-Северском .

22 октября Минэнерго сообщило, что Россия совершила новую массированную атаку ракетами и дронами на энергетическую инфраструктуру Украины.

21 октября в Чернигове произошел полный блекаут в результате российских обстрелов. Город остался без электроэнергии и водоснабжения.

Инфографика: NV

В пресс-службе городского совета сообщали, что благодаря альтернативным источникам питания, возобновляется подача тепла в городские и областные заведения медицины и детских садов. Энергетики продолжают ликвидировать последствия обстрелов и работают над восстановлением объектов критической инфраструктуры и бытовых потребителей.

Вечером 20 октября Чернигов и северные общины области остались без электроснабжения в результате попадания беспилотника РФ.