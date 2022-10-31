Во всех регионах. Что известно о графиках отключения света после утренних обстрелов 31 октября 31 октября, 13:40 Отключение света 31 октября во всех регионах — последние новости (Фото:facebook \ ДТЭК Киевские электросети)

В понедельник 31 октября страна-агрессор в очередной раз атаковала объекты критической инфраструктуры Украины.

Вследствие этого предварительно опубликованные графики отключения света неактуальны. Это касается всех регионов страны, сообщили в Укрэнерго: "Стабилизационные графики почасовых отключений, которые были введены с 6 часов утра во всех регионах, отменены".

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В НЭК объяснили, что утренние обстрелы снова ухудшили ситуацию в энергосистеме Украины, поэтому для ликвидации аварий в отдельных регионах облэнерго ввели локальные ограничения потребителей в пределах областей. Также в компании добавили, что в дальнейшем величина требуемого ограничения потребителей будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме.

31 октября в Киеве не было зафиксировано «прилетов», однако враг повредил энергетическую инфраструктуру в области, из-за чего жителям всего региона нужно быть готовым к длительному отключению электроэнергии.

«31 октября, из-за обстрела России был поврежден энергообъект, питающий около 350 тысяч квартир в Киеве. Поэтому в столице происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики аварийных отключений пока не актуальны, — сообщили в ДТЭК Киевские электросети. — В столице разработан план реагирования и разные сценарии повреждения врагом ключевых объектов электроснабжения. Он позволит слаженно действовать в случае критических ситуаций всем работникам энергосектора, и в максимально короткие сроки возобновить поставки света большинству пострадавших населенных пунктов».

В результате вражеских обстрелов кроме проблем с электроэнергией возникли проблемы с водоснабжением. Около 80% потребителей города остались без воды. Кличко рассказал, когда в Киеве могут восстановить водоснабжение на правом и левом берегах.

31 октября Львовоблэнерго и Черкассыоблэнерго сообщили, что в регионе будут применять почасовые отключения света, однако согласно заявлению Укрэнерго эти графики пока не актуальны.

Полтаваоблэнерго прокомментировала ситуацию: "Учитывая энергетический террор со стороны российского агрессора, по распоряжению НЭК Укрэнерго, был обновлен график почасового отключения электроэнергии на ноябрь. Обновленный график содержит перечень населенных пунктов и улиц, а также период отключений электроэнергии в часах. Очереди, которые действовали раньше, изменены, поэтому необходимо найти свой адрес в новых очередях и просмотреть, в какие часы суток будет отключаться та или иная очередь.

Обращаем ваше внимание, что график почасовых отключений электроэнергии в Полтавской области будет введен только в случае получения распоряжения от НЭК Укрэнерго о применении. Посмотреть обновленный график можно здесь”.

"ГРАФИКИ ПОЧАСОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СЕЙЧАС ОТМЕНЕНЫ, - сообщили в Запорожьеоблэнерго. - Дальнейшие меры по стабилизации единой системы будут определяться в оперативном порядке в зависимости от ее текущего состояния".