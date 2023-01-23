«Лимиты превышены в пяти областях». Графики отключения света на 23 января 23 января, 11:55 Графики отключения света на 23 января — последние новости (Фото:Diego PH | unsplash)

В Украину пришло похолодание, в результате чего увеличилось потребление электроэнергии. Соответственно, это отразилось на графиках отключения света в разных регионах страны.

«Потребление электроэнергии в понедельник стало больше, чем в воскресенье. Это связано с началом рабочей недели, а также постепенным понижением температуры по всей Украине. В связи с этим вырос дефицит мощности, — сообщили в Укрэнерго. — По состоянию на утро лимиты превышены в пяти областях: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Волынской и Львовской, где применяются аварийные отключения, которые возможны также в других областях».

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23 января, согласно информации на официальных страницах облэнерго, экстренные отключения света применяют на Волыни (с 9:00), в Донецкой, Одесской, Запорожской (до 23:59), Кировоградской, Хмельницкой областях, а стабилизационные - в Киеве, Киевской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Черновицкой, Черкасской областях и на Закарпатье.



Как узнать, есть ли дома свет? Существует несколько удобных способов:

уведомление об "энергетической тревоге" от Yasno;

мобильное приложение Є?

виджет для iOS;

телеграмм-бот Sveta.

Как установить приложения и использовать их, NV рассказывал здесь.

Где смотреть графики отключения света: список облэнерго

Киев - https://www.dtek-kem.com.ua/ua, график здесь;

Киевская область - https://www.dtek-kr em.com.ua/;

Харьков - https://www.oblenergo.kharkov.ua/, график здесь;

Одесса - https://www.dtek-oem.com.ua/;

Львов - https://loe.lviv.ua/;

Херсон - https://ksoe.com.ua/;

Винница - https://voe.com.ua/, график здесь;

Днепр - https://www.dtek-dnem.com.ua/;

Запорожье - https://www.zoe.com.ua/;

Чернигов - https://chernihivoblenergo.com.ua/;

Ужгород - https://zakarpat.energy/;

Полтава - https://www.poe.pl.ua/, график - здесь;

Хмельницкий - https://hoe.com.ua/, график здесь;

Луцк - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0 , график здесь;

Тернополь - https://www.toe.com.ua/, график здесь;

Кропивницкий - https://kiroe.com.ua/;

Житомир - https://www.ztoe.com.ua;

Сумы - https://www.soe.com.ua/;

Черкассы - http://www.cherkasyoblenergo.com/;

Николаев - https://www.energy.mk.ua/;

Черновцы - http://oblenergo.cv.ua/, график здесь;

Ровно - https://www.roe.vsei.ua/, графики здесь;

Ивано-Франковск - https://www.oe.if.ua/.

Напомним, ранее топ-менеджер ДТЭК рассказал, что дефицит электроэнергии сохранится, даже если Украина отремонтирует все наши станции, ведь очень весомым фактором является потеря Запорожской АЭС.