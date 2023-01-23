«Лимиты превышены в пяти областях». Графики отключения света на 23 января

23 января, 11:55
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Графики отключения света на 23 января — последние новости (Фото:Diego PH | unsplash)

Графики отключения света на 23 января — последние новости (Фото:Diego PH | unsplash)

В Украину пришло похолодание, в результате чего увеличилось потребление электроэнергии. Соответственно, это отразилось на графиках отключения света в разных регионах страны.

«Потребление электроэнергии в понедельник стало больше, чем в воскресенье. Это связано с началом рабочей недели, а также постепенным понижением температуры по всей Украине. В связи с этим вырос дефицит мощности, — сообщили в Укрэнерго. — По состоянию на утро лимиты превышены в пяти областях: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Волынской и Львовской, где применяются аварийные отключения, которые возможны также в других областях».

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23 января, согласно информации на официальных страницах облэнерго, экстренные отключения света применяют на Волыни (с 9:00), в Донецкой, Одесской, Запорожской (до 23:59), Кировоградской, Хмельницкой областях, а стабилизационные - в Киеве, Киевской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Черновицкой, Черкасской областях и на Закарпатье.

Как узнать, есть ли дома свет? Существует несколько удобных способов:

  • уведомление об  "энергетической тревоге" от Yasno;
  • мобильное приложение Є?
  • виджет для iOS;
  • телеграмм-бот Sveta.

Как установить приложения и использовать их, NV рассказывал здесь.

Где смотреть графики отключения света: список облэнерго

Напомним, ранее топ-менеджер ДТЭК рассказал, что дефицит электроэнергии сохранится, даже если Украина отремонтирует все наши станции, ведь очень весомым фактором является потеря Запорожской АЭС.

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Редактор: Лилия Витюк

Теги:   Энергетика Электроэнергия ДТЭК Свет Отключения света ДТЭК Киевские электросети YASNO Графики отключения света

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