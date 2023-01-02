Последствия новых атак РФ. Где в Украине применяют графики отключения света 2 января 2 января, 11:51 Отключение света 2 января в Украине — последние новости (Фото:Fré Sonneveld/unsplash)

В январе в Украине продолжают применять временные отключения света, ведь в период празднования Нового года россия в очередной раз атаковала объекты украинской критической инфраструктуры.

2 января в КМВА сообщили, что в результате ночной атаки РФ на Киев, столица вернулась к отключениям электроэнергии. Благодаря стараниям энергетиков и коммунальных служб жители города могли встречать Новый год 2023 без отключений света.

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2 января в Киеве применяют экстренные отключения. «Специалисты ДТЭК Киевские электросети вместе с НЭК Укрэнерго, коммунальными службами и местными властями 24/7 делают все, чтобы у вас был свет», — прокомментировали в ДТЭК Киевские электросети. Также они отметили, что отремонтировать повреждения после каждой следующей атаки все сложнее и сложнее, и на это нужно время.

В Винницеоблэнерго сообщили об изменениях в графике отключений света на 2 января.

В Волынеблэнерго пытаются соблюдать графики почасового отключения в соответствии с выделенным на область лимитом. При экстренных ситуациях могут применяться аварийные отключения.

В ряде областей 2 января графики отключения не будут применяться до 16:00 в связи с лимитом мощности от Укрэнерго. Речь идет о таких регионах:

Закарпатье;

Ивано-Франковская;

Львовщина;

Полтавская область;

Черкасская область;

Сумская область;

Хмельницкая область ( после 16:00 - по графику);

Ознакомиться с графиками отключений в других областях можно по ссылкам:

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В Донецкой области происходят экстренные отключения света. "Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют! Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", — сообщили в ДТЭК.

В Ровнооблэнерго, Николаевоблэнерго, Черниговоблэнерго, Херсоноблэнерго пока не комментировали ситуацию с отключениями света 2 января.

Напомним, ранее НВ рассказал, где узнать об отключении света по вашему адресу во всех регионах страны.

Недавно газета Financial Times опубликовала прогнозы своих авторов на 2023 год. Согласно их ожиданиям, в Евросоюзе могут начаться веерные отключения электроэнергии.